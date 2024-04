Takto chce Apple skoncovat s upatlanými klávesnicemi Maců

Známe to všichni. Nepříjemné skvrny na displeji MacBooků, jejichž původ je z upatlaných kláves. Co se MacBooků Pro týče, zkoumá Apple nový způsob, jak s tímto neduhem zatočit. Není to prvně, co Apple proti výše zmíněnému bojuje. V minulosti jsme mohli vidět vydání podpůrných dokumentů pojednávající o čistotě displejů MacBooků. Rovněž se pouštěl i do struktur kláves. Nicméně vzpomeneme-li na motýlkové klávesnice, můžeme tyto snahy zhodnotit také jako neúspěch.

Řešení má tedy spočívat v novém patentu. „Klávesa [A] je jednou z nejčastěji se dotýkaných částí počítače. V průběhu času klávesnice shromažďují velké množství oleje, špíny a dalších nečistot (zejména z rukou uživatele). Nedávný pokrok v oblasti přenosných počítačů rovněž vedl k tenčím a kompaktnějším zařízením, což v případě zavření počítače zvyšuje pravděpodobnost kontaktu mezi klávesami klávesnice a displejem. Následně nečistoty na krytech kláves mohou způsobit poškození displeje spočívající převážně ve znečištění.“

Apple se tak dále v přihlášce zabývá možností používat leštěný povrch, který je odolný vůči usazování oleje a nečistot. Dalším návrhem je klávesy zapustit více do stroje, aby se displej a klávesy vzájemně nedotýkaly. Apple rovněž v obou případech navrhuje změnu konstrukce drážky kolem každé klávesy, která by byla navržena tak, aby výše zmíněné částice a nečistoty hnala pryč, aby ke kontaktu s displejem v žádném případě nedošlo. Jak ale obvykle zmiňujeme, jedná se pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uvést v život.