Portál občana: Stát vydal novou mobilní aplikací! Co vše nabízí a proč byste si ji měli stáhnout?

Poté, co nedávno dorazila na smartphony aplikace eObčanka, která umožňuje obyvatelům České republiky se na jejím území skrze ní prokázat na úřadech, policii a dalších místech (případně to v dohledné budoucnosti v případě státních orgánů bude možné), je nyní ke stažení další aplikace vytvořená pod taktovkou státu. Řeč je konkrétně o Portálu občana, přes který si můžete zkontrolovat celou řadu věcí, které by bylo standardně nutné ověřit přímo návštěvou úřadu, policejní stanice a tak podobně.

Přes Portál občana lze například zjistit stav vašeho bodového hodnocení řidiče a to i s jeho historií, ověřit platnost vašich průkazů, zažádat si o výpis z rejstříku trestů, přečíst si zprávy z datové schránky a tak podobně. K dispozici je ale třeba i možnost odebrat přes Portál občana elektronickou občanku ze spárovaného mobilu v případě jeho ztráty, což je rozhodně fajn. Samozřejmostí jsou pak notifikace, které vás na displeji telefonu upozorní na příchozí datovou zprávu či jiné změny v rámci Portálu občana. Zkrátka a dobře, webová verze Portálu občana se dočkala plnohodnotného předělání do mobilní verze, díky čemuž se tak můžeme konečně rozloučit s v minulosti vydaným méně zdařilým portem Portálu občana ve formě GOV.cz.

Prostředí jako takové je na první pohled přehledné, procházení aplikací pak plynulé. Digitální a informační agentura má nicméně v plánu novou aplikaci oficiálně oznámit až ve čtvrtek, do kterého chce vychytat poslední chyby, jenž mohou nynější verzi mobilního Portálu občana sužovat. Jelikož však aplikaci již v App Store bez problému najdete, do čtvrtka na její oficiální oznámení čekat nemusíte. Její stažení se přitom rozhodně vyplatí. Právě díky Portálu občana budete mít totiž spousty věcí, které můžete čas od času od státu potřebovat zjistit, hezky po ruce.

Aplikaci Portál občana na iPhone stáhnete zde