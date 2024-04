Podívejte se, jak vypadají nové AI funkce v Google Maps

Letos v únoru společnost Google oznámila, že spouští nový experiment ve své mobilní aplikaci Google Maps. Ten má umožnit uživatelům vyhledávat místa pomocí generativní umělé inteligence (AI). V době oznámení byl experiment určen pouze pro vybrané místní průvodce (Local Guides) v USA. O dva a půl měsíce později se zdá, že se funkce rozšiřuje na více uživatelů, ať už jsou místními průvodci či nikoliv.

Pozvánku k vyzkoušení nových funkcí rozesílal Google e-mailem vybraným uživatelům. Jedním z nich byl také Artem Russakovskii, který se o své dojmy podělil na sociální síti X. Zmíněná nová funkce v Mapách má být novým způsobem, jak pomoci uživatelům objevovat zajímavá místa pomocí síly generativní umělé inteligence. Technologie využívá rozsáhlou databázi podniků, fotografií, recenzí a hodnocení od komunity. Následně tyto informace používá k poskytování personalizovaných a relevantních doporučení uživatelům. Russakovskiii ve svých příspěvcích popisuje svou zkušenost, která ovšem není zrovna nejlepší.

Fotogalerie Google Maps AI funkce X 1 Google Maps AI funkce X 2 Google Maps AI funkce X 3 Google Maps AI funkce X 4 Google Maps AI funkce X 5 Google Maps AI funkce X 6 Google Maps AI funkce X 7 Google Maps AI funkce X 8 Google Maps AI funkce X 9 Google Maps AI funkce X 10 Google Maps AI funkce X 11 Google Maps AI funkce X 12 Google Maps AI funkce X 13 Vstoupit do galerie

Je nicméně důležité mít na paměti, že vývoj zmíněné funkce ještě nebyl dotažen do konce, a společnost Google funkci neustále vylepšuje. Jednou z největších slabin je podle všeho v současné době rychlost, s funkce jakou zpracovává a vrací doporučení. Momentálně je stále poměrně pomalá a prostor pro zlepšení je značný. Na první pohled se nová funkce od běžného vyhledávání v Mapách Google bez umělé inteligence moc neliší. Google však uvádí, že hlavní výhodou je její přizpůsobivost. Schopnost filtrovat výsledky pomocí následných otázek je plus. Můžete například požádat o výsledky brunchů v okolí a poté, co dostanete odpověď, můžete přepnout na obědy otázkou „a co takhle na oběd?“ Navíc jsou návrhy kategorizovány a zohledňují počasí.