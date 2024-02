Google Maps začaly testovat revoluční vylepšení! Jejich používání radikálně změní

Jen si to představte. Konečně jste se s vašimi přáteli časově „synchronizovali“, ale řešíte nový problém. Každý z vás má jiné preference: jedna kamarádka je veganka, další se nechce vydat do města a jiný má psa, který se od ní nikdy nehne. Vymýšlení programu je kvůli tomu extrémně obtížné, ne-li nemožné. Tedy, bez použití umělé inteligence.

Již loni Google oznámil, že chystá do svých Map celou řadu funkcí založených na AI, které by měly uživatelům výrazně zpříjemnit jejich používání. A právě zahájení testování jedné z těchto novinek oznámil i nyní skrze tiskovou zprávu. Dle jeho slov se jedná konkrétně o nová způsom objevování míst s generativní umělou inteligencí, který vám s tím pomůže – bez ohledu na to, jak specifické, úzce specializované nebo široké jsou vaše potřeby. Stačí říct, co hledáte, a AI Googlu zanalyzuje podrobné informace Map o více než 250 milionech místech a důvěryhodné poznatky naší komunity více než 300 milionů přispěvatelů a rychle vám navrhnou, kam se vydat. Sluší se nicméně zdůraznit, že testování začíná tento týden jen ve Spojených státech a zároveň je určen jen vybraným místním průvodcům, kteří patří k nejaktivnějším a nejzapálenějším členům komunity Map. Jejich postřehy a cenná zpětná vazba nám pomohou tuto funkci formovat, abychom ji časem mohli zpřístupnit všem.

Nový způsob objevování míst pomocí umělé inteligence

A jak si tedy celou novinku představit v praxi? Dle slov Googlu například tak, že jste na návštěvě San Francisca a chcete si naplánovat několik hodin šmejdění po jedinečných vintage místech. Stačí se Mapy zeptat, co hledáte, například „místa s vintage atmosférou v SF“. AI Googlu začnou na základě tohoto požadavku analyzovat bohaté informace Map o okolních podnicích a místech spolu s fotografiemi, hodnoceními a recenzemi komunity Map a poté poskytnou uživateli přesné návrhy.

Zobrazí se vám výsledky uspořádané do užitečných kategorií – jako jsou obchody s oblečením, obchody s vinyly a bleší trhy – spolu s kolotočem fotografií a shrnutím recenzí, které zdůrazní, proč by pro vás dané místo mohlo být zajímavé k návštěvě. Chcete si poté zajít na jídlo někam, kde se udržuje vintage atmosféra? Není problém. Pokračujte v konverzaci doplňující otázkou typu „Co takhle oběd?“. Mapy vám nabídnou místa, která odpovídají vintage atmosféře, kterou hledáte, například oldschoolovou jídelnu v okolí. Odtud si můžete tato místa uložit do seznamu, abyste si v nich udrželi pořádek, sdíleli je s přáteli nebo se k nim v budoucnu vrátili.

Náhlé změny plánu? Bez problému

Tyto výsledky poháněné umělou inteligencí se hodí také v případě, že se cítíte spontánně nebo potřebujete náhle změnit své plány. Pokud jste například venku a začne pršet, stačí se aplikace Maps zeptat na „aktivity pro deštivý den“ a získáte návrhy aktivit pod střechou. Dostanete užitečné návrhy, jako jsou divadla nebo kina. Pokud hledáte možnosti, které si může užít celá rodina, položte doplňující otázku, například „A co možnosti pro děti?“. V závislosti na místě, kde se nacházíte, se vám zobrazí místa jako bowlingové dráhy, dětská muzea nebo krytá hřiště spolu se zajímavostmi na základě recenzí lidí, kteří tam byli.

Minimálně z popisu novinky od Googlu není pochyb o tom, že tyto experimentální možnost představuje zcela nový způsob, jak mohou lidé s Mapami snadněji objevovat místa a poznávat svět. Jak rychle se podaří podobné vychytávky rozšířit do celého světa můžeme nicméně zatím jen hádat, popřípadě se k tomu rovnou modlit, ať se tak vůbec stane. Ne všechny novinky Google Maps se – ostatně, stejně jako tomu je v případě Apple Maps i jiných mapových podkladů – dostanou mimo hranice USA.