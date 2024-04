Elon Musk: Za používání X budete platit, ale …

Není žádným tajemstvím, že si Elon Musk již dlouhé měsíce pohrává s myšlenkou zpoplatnění své sociální sítě X, tedy dřívějšího Twitteru. Svůj plán pak před pár hodinami právě na X opět oživil s tím, že již brzy začne tato sociální síť za své používání uživatelům skutečně účtovat určitý poplatek. Důvod k panice však přesto není.

Musk na X napsal konkrétně to, že s „malým poplatkem“ se u X počítá jen u nových uživatelů (tedy těch, kteří v současnosti na X nemají vytvořený účet), přičemž poplatek bude účtován za zveřejňování obsahu, lajkování, přidávání tweetů do záložek či odpovídání na jednotlivé tweety. Pokud byste tedy chtěli být pouhým čtenářem příspěvků, což mnoho lidí je, nebude vás stát používání X ani korunu. Pokud se pak ptáte na to, proč chce Musk poplatek zavést, od prvopočátku jej obhajuje coby jedinou možnost, jak na X zatočit s roboty spamujícími nejrůznější nabídky.

Kdy bude novinka zavedena není v současnosti bohužel vůbec jasné a vzhledem k tomu, že Musk na X mnohdy i vtipkoval, nebylo by překvapivé, kdyby si i nyní z lidí jen střílel ve snaze dostat na X příliv nových uživatelů, kteří se tím pokusí vyhnout budoucím poplatkům. Zda se z jeho strany jedná jen o hru či o reálné „varování“, po kterém bude v dohledné době skutečně následovat zavedení poplatků pro nové uživatele tedy ve výsledku ukáže skutečně až čas.