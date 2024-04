Do Spotify míří nová varianta předplatného s vymodlenou novinkou!

Streamovací gigant Spotify se chystá podle všeho v dohledné době spustit zbrusu novou variantu předplatného. Vyplývá to jak z řady úniků informací v předešlých hodinách a dnech, tak i z kódu aplikace, která již začíná být evidentně na příchod nové varianty předplatného intenzivně připravována.

Novinka má nést název Music Pro a uživatelům má nabídnout v první řadě bezztrátový zvuk spolu s řadou menších upgradů, které zpříjemní jak samotný poslech, tak i používání aplikace jako takové. Dočkat bychom se konkrétně měli podpory zvukových souborů FLAC až 24-bit/44,1 kHz, tedy alespoň podle kódu. Jen pro srovnání, Apple Music Lossless nabízí bezztrátové přehrávání v rozsahu od 16-bit/44,1 kHz (což je CD kvalita) až po 24-bit/192 kHz. Jedním dechem je ale třeba dodat, že aby pro vás mělo využití bezztrátového zvuku smysl, je třeba používat zařízení, které jeho přehrávání podporují. Jedině ta vám totiž ve výsledku umožní naplno slyšet detaily, které tento zvukový režim přináší.

Co se pak týče dalších vychytávek, které by mělo předplatné Music Pro přinést, z kódu lze vyčíst například informace o funkci remixu pro zrychlení mash-up a jiné úpravy či optimalizaci sluchátek. Co přesně si pod těmito funkcemi představit nicméně můžeme zatím jen hádat, protože detailnější popis k dispozici není. Mezi další prémiové funkce mají patřit pokročilejší filtry využívající umělou inteligenci pro detailnější vyhledávání skladeb či umělců. AI má být využívána ale třeba i pro lepší vytváření playlistů a tak podobně. Kolik si bude Spotify za novinku účtovat však bohužel zatím netušíme, stejně jako nevíme, kdy a kde všude by mohla být spuštěna. Jasné je však jedno – jedná se v minulosti již mnohokrát spekulované Spotify Hi-Fi.