To musíte vidět! Takto vypadá trailer GTA 6 předělaný do reálného světa

Když vývojáři z Rockstaru na konci loňského roku vypustili na světlo světa první trailer na dlouho očekávané GTA 6, zbořili jím velmi rychle hned několik rekordů ve sledovanosti, „lajkovanosti“ a tak podobně napříč internetem. A ačkoliv boom okolo tohoto videa již mírně opadl a svět se nyní pomalu začíná těšit na trailer číslo 2, kreativci po celém světě se stále snaží onen „hype“ okolo GTA 6 využít ve svůj prospěch a tvoří proto videa, která jsou hrou či trailerem k ní inspirovaná. Jedná velmi zdařilé se nyní objevilo na youtubovém kanále ANDREW LEVITT s 231 tisíci odběrateli. Jedná se konkrétně o trailer ke GTA 6 předělaný do reálného světa. Pokud vás tedy zajímá, jak by jedno z nejsledovanějších herních videí všech dob vypadalo v realitě, můžete si jej nyní prohlédnout skrze video níže. Stojí totiž rozhodně za to!