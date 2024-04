První vlna AI funkcí v iOS 18 bude fungovat na iPhonech offline!

S blížícím se představením iOS 18 se objevují na světle světa další a další uniky, které tento operační systém s předstihem neoficiálně poodhalují. O velmi zajímavý informační střípek se před pár hodinami postaral velmi dobře informovaný reportér agentury Bloomberg ve formě Marka Gurmana. A nutno přiznat, že jeho čerstvé informace rozhodně potěší.

Gurmanovy zdroje přišly konkrétně s tím, že první várka AI funkcí z iOS 18 nebude ke své funkčnosti potřebovat internetové připojení, jelikož nebudou zpracovávány na serverech. O veškerou funkčnost se tedy postará iPhone jako takový skrze svůj čip, díky čemuž tak bude funkčnost jednak de facto neomezená vzhledem k možnosti offline využití, ale taktéž bude extrémně bezpečná, jelikož bude vše potřebné zpracováno právě na zařízení a data jej neopustí.

Koncept iOS 18 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.36 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.22 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.04 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.58.55 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.58.45 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.58.17 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.59.49 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.57.09 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.48 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.32 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.21 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.56.10 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.55.59 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.55.44 Snímek obrazovky 2024-03-18 v 13.55.33 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je jasné, že ne všechny AI funkce budou fungovat tímto stylem, jelikož budou z hlediska náročnosti na výkon podstatně náročnější, je pozitivní, že alespoň část bude fungovat právě takto. Přeci jen, kdyby se Applu podařilo zajistit alespoň základním funkcím to, že budou fungovat offline, jednalo by se pro mnohé uživatele o velké lákadlo, které by využitelnost iPhonů jako takových posunulo na nový level bez ohledu na to, kde by je zrovna člověk využíval.