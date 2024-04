Je to správně? WhatsApp lze nově legálně používat od výrazně nižšího věku

Meta poměrně zásadně snížila minimální věk, od kterého povoluje „legálně“ používat svůj dlouhodobě nejoblíbenější komunikátor WhatsApp, tedy minimálně na území Evropské unie. V jeho podmínkách použití ještě donedávna stálo, že jej mohou používat uživatelé starší 16 let, což už však neplatí. Nově mohou WhatsApp používat oficiálně děti od 13 let, což s sebou dle očekávání přináší vlnu kritiky.

Jelikož je bezpečnost na internetu v posledních letech tématem číslo jedna pro mnoho spolků a organizací, čerstvý krok Mety si nenechala ujít ani organizace bojující za maximální ochranu dětí s názvem Dětství bez smartphonu. Například její zakladatelka Daisy Greenwell se v rozhovoru pro The Times nechala slyšet, že Meta dává skrze úpravu podmínek použití WhatsApp zcela evidentně na první místo své zisky, čímž odsouvá na další pozice extrémně důležitou bezpečnost dětí. Nejedná se přitom jen o bezpečnost točící se například kolem obtěžování a tak podobně. Greenwell poukazuje i na nutnost chránit duševní zdraví, které je pro děti taktéž extrémně důležité a které může rozhodnutím WhatsApp do značné míry utrpět. Za pravdu přitom ženě dal třeba i britský premiér Rishi Sunak.

Ačkoliv je kritika Mety zcela určitě na místě, jelikož bezpečnost dětí na internetu spolu s nutností zaměřit se na jejich duševní zdraví nelze rozhodně brát na lehkou váhu, není od věci si uvědomit, že se jedná spíš o jakési formální gesto ze strany Mety nežli o něco, co by vyloženě děti jakkoliv ohrozilo. Nemá totiž smysl si nalhávat, že by děti WhatsApp před 16. narozeninami v současnosti nepoužívaly. O to zajímavější je, jakou vlnu nevole dokázala Meta touto změnou nyní vyvolat.