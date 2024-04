Do WhatsApp míří jedna z nejzajímavějších novinek posledních let

Obliba komunikátoru WhatsApp je již řadu let na velmi vysoké úrovni a jak se zdá, Meta, pod kterou aplikace spadá, hodlá dělat vše pro to, aby se její aplikace na na výsluní hřála co možná nejdéle to půjde. V rámci veřejného beta testování, do kterého je zapojena hrstka vybraných uživatelů WhatsApp z celého světa, proto nyní začala testovat jednu z nejzajímavějších novinek posledních let, která by měla aplikaci zajistit, že bude pro uživatele i nadále velmi atraktivní. Řeč je konkrétně o AI chatbotu Mety, se kterým bude možné si ve WhatsApp popovídat.

AI chatbot by měl ve WhatsAppu podle dostupných informací fungovat nezávisle na jednotlivých konverzacích s tím, že do něj bude vložen coby nová samostatná mikrosekce. K jeho funkčnosti bude jako již tradičně třeba disponovat internetovým připojením s tím, že ptát se jej budete moci prakticky na cokoliv, co vás jen napadne. Ostatně, i ve screenshotech z testování můžete sami vidět, že našeptané otázky aplikací jsou z nejrůznějších odvětví. Jak rychle se Metě její AI chatbot podaří odladit tak, aby dávalo jeho nasazení do WhatsApp smysl můžeme sice zatím jen hádat, nicméně vzhledem ke strmě rostoucí oblibě umělé inteligence jako takové se dá očekávat, že se bude společnost snažit o co možná nejrychlejší integraci.