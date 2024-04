Víme, kdy Apple představí první Macy s čipy M4!

Přestože si nová generace počítačovo-tabletových čipů rodiny Apple Silicon odbyla svou premiéru teprve relativně nedávno, na její nástupkyni příliš dlouho čekat nebudeme. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého je Apple odhodlán čipy M4 a první Macy, které nimi budou osazené, ukázat světu koncem letoška.

Spekulace o zhruba rok a půl dlouhých rozestupech mezi jednotlivými generacemi čipů Apple Silicon zřejmě vezmou za své. Přestože u prvních tří generací Apple tyto rozestupy skutečně dodržoval, čtvrtá generace čipů Apple Silicon má dle Gurmana dorazit pouhý rok poté, co se světu ukázaly čipy M3, M3 Pro a M3 Max. Jaké Macy by mohly být novými čipy osazeny sice můžeme zatím jen hádat, jako nejpravděpodobnější varianta se však jeví stejná sestava jako loni – tedy MacBooky Pro. Další stroje by se pak přechodu dočkaly v nadcházejících měsících po vydání čipů.

Ačkoliv příliš mnoho detailů o nových čipem M4 zatím k dispozici není, Gurmanovy zdroje tvrdí, že se u nich chce Apple výrazně zaměřit na umělou inteligenci. Zlepšit by se tedy měl zejména Neural Engine, který se o AI funkce primárně stará. Je nicméně jasné, že se výkonnostně posune taktéž CPU a GPU, jak tomu ostatně je pokaždé. Snad se tedy co nevidět dočkáme dalších detailů, které nám blížící se 4. generaci čipů Apple Silicon poodhalí detailněji.