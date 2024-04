Jak na iPhonu převést Live Photo na video? Live Photos je funkce, která vám v rámci operačního systému iOS umožní pořídit speciální „pohyblivou fotografii“, která zachycuje i několik okamžiků před a po tisku spouště. V dnešním článku si ukážeme, jak v rámci více možností sdílení převést na iPhonu Live Photo na video.

Funkce Live Photos v aplikaci Fotoaparát na iPhonech a iPadu dokáže pořídit několikavteřinové video, které se ovšem ve výchozím nastavení neuloží v tradičním videoformátu. Pokud byste ale raději měli klasický videozáznam, můžete Live Photo snadno převést. Live Photos jsou skvělé pro zachycení krátkých pohyblivých momentů, například z výletu s vaším čtyřnohým miláčkem. Můžete si je přehrát, opakovat ve smyčce, přehrávat tam a zpět ve stylu bumerangu nebo použít efekt dlouhé expozice, který rozmaže pohyb. Díky tomu jsou Live Photos ideální pro zachycení pohybu. Můžete je dokonce upravit a z jakékoliv části Live Photo vytvořit klasický snímek.

Live Photo se někdy může hodit do vašeho video projektu v aplikaci iMovie nebo jiných programech na střihání videa. To ale znamená, že Live Photo musíte nejprve převést do standardního formátu videa.

Jak na iPhonu převést Live Photo na video

Pokud chcete na iPhonu převést Live Photo na video, postupujte podle následujícího návodu.

Na iPhonu spusťte nativní Fotky.

Najděte Live Photo, kterou chcete převést.

Klepněte na ikonku tří teček vpravo nahoře.

vpravo nahoře. V menu, které se vám zobrazí, klepněte na Uložit jako video.

Původní Live Photo zůstane zachováno a najdete ho v albu Live Photos. Nové video teď můžete exportovat kamkoliv budete potřebovat, například ho můžete připojit k emailu nebo zkopírovat do aplikace Soubory pro budoucí použití.