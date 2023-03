Aplikace Fotky ve vašem iPhone nabízí mnohem přesnější vyhledávání, než jste tušili!

Aplikace Fotky je jednou z nejpoužívanějších aplikací v našich iPhonech. Nejen, že se do ni ukládají všechny fotografie, které vyfotíme, ale i ty, které nám někdo pošle přes různé messengery. Za pár let používání iPhonů se vám tak může stát, že máte v aplikaci desítky tisíc fotek a najít tu, kterou máte zrovna na mysli, nemusí být snadné. Pokud ovšem nevíte, že do vyhledávání v aplikaci Fotky můžete zadat více než jedno slovo, dokonce jich sem můžete zadat hned několik. Hledáte například fotku hodinek, které jste fotili v Itálii a pamatujete si i konkrétní oblast? Pak zadejte do vyhledávání hodinky a potvrďte, nyní napište Itálie a pak případně ještě další oblast, například Avelengo, jako v mém případě.

V aplikaci se vám objeví všechny fotografie hodinek, které jste v dané oblasti pořídili. Stejně tak lze vyhledávat i v rámci toho, že zadáte čas. Jezdíte například pravidelně do Itálie a chcete fotku z konkrétního roku? Není problém. Napište Itálie a poté rok nebo konkrétnější datum. Vyhledávání je díky tomu, že zadáte více než jedno slovo mnohem snadnější, jen pamatujte na to, že druhé slovo můžete zadat až v momentě, kdy to první zvolíte, respektive označíte.