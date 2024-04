Applu unikly kompletní technické specifikace iPhone SE 4!

Finální technické specifikace iPhone SE 4 jsou pravděpodobně venku! O jejich zveřejnění se postaral v minulosti spolehlivý leaker Nguyen Phi Hung, který se v minulosti svými předpovědmi trefil hned několikrát přímo do černého a nebylo by proto překvapivé, kdyby se tak stalo i tentokrát. Nutno nicméně podotknout, že specifikace, které zveřejnil na svém účtu na X nejsou ve výsledku žádným překvapením. Potvrzují totiž ve své podstatě to, že iPhone SE 4 bude opět recyklátem starších modelů, byť tentokrát podstatně zajímavějším. Zda se telefonu dočkáme už letos či až v příštím roce nicméně stále není jasné.

iPhone SE 4 – pravděpodobné technické specifikace