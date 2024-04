Apple muže jen závidě! Xiaomi ukázalo výrobu jeho elektromobilu, jeden zvládne za 76 sekund

O elektromobilitě se v posledních týdnech hovoří mimo jiné i kvůli tomu, že Apple odpískal vývoj svého prvního elektromobilu a svým způsobem tak přiznal, že jej není schopen dokončit ve formě, které věřil. To, co se Applu nepovedlo dotáhnout ke zdárnému konci, však dokázalo Xiaomi, které již před pár měsíci světu ukázalo svůj elektromobil SU7. Ten se bude v Číně prodávat za velmi přívětivou cenu v přepočtu zhruba za 700 000 Kč, designově se podobná Porsche a jak se zdá, Xiaomi jím chce minimálně v Asii ovládnout trh s elektromobilitou.

Zájem o nový vůz od Xiaomi je podle dostupných informací zatím velmi velký, za což vděčí jak své ceně, tak zcela určitě i designu či jízdním vlastnostem, které mají být taktéž velmi dobré. Jak se navíc zdá, Xiaomi nebude mít s pokrytím poptávky po vozu žádné velké problémy, jelikož její fabriky dokáží vůz sestavit za neuvěřitelných 76 sekund. Jinými slovy, z fabriky vyjede každou minutu a čtvrt jedno Xiaomi SU7. Za hodinu se tedy bavíme o zhruba 48 vozech, za den při předpokladu nepřetržitého provozu pak o 1152 vozech. A to prosím z jedné fabriky. Na výrobní proces se ostatně podívejte sami ve videu níže.

Xiaomi Super Car Factory, Producing one SU7 every 76 seconds This is quite astonishing 😲 pic.twitter.com/8sbqFjuSfw — Linus ●ᴗ● Ekenstam (@LinusEkenstam) April 10, 2024

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se postupem času dokáže Xiaomi se svým SU7 prosadit na trhu, potažmo zda se mu podaří dříve či později expandovat teda i do Evropy. Pokud by se mu však podařila udržet cena na podobné úrovni jako v Číně, není příliš pochyb o tom, že by se zde stalo SU7 hitem. Přeci jen, designově se jedná o překrásný vůz, který je i technologicky opravdu zajímavý.