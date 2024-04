Jak na iPhonu odeslat iMessage jako SMS? Služba iMessage od Applu umožňuje uživatelům iPhone posílat si navzájem bezplatné zprávy a multimediální obsah – jediné náklady vám v rámci iMessage vznikají tehdy, když jste na mobilních datech. Jak ale postupovat, pokud chcete iMessage na iPhonu poslat jako běžnou SMS?

Mnoho uživatelů iPhonu hledá způsob, jak odeslat iMessage jako SMS. I když se to na první pohled může zdát jednoduché, ve skutečnosti to není tak intuitivní, jak by se mohlo zdát. Existují tři hlavní metody odeslání iMessage jako SMS:

1. Automatické opětovné odeslání:

Aktivujte funkci Poslat jako SMS v Nastavení > Zprávy .

v . V případě, že se iMessage nepodaří doručit, iPhone automaticky odešle zprávu jako SMS.

2. Ruční odeslání nedoručené zprávy:

U zprávy, která se neodeslala (označena červeným vykřičníkem), podržte prst.

Vyberte možnost Poslat jako textovou zprávu.

3. Vynucené odeslání:

Napište a odešlete zprávu jako obvykle.

Ihned po odeslání podržte prst na odeslané zprávě.

Rychle vyberte možnost Poslat jako textovou zprávu.

Fotogalerie iMessage poslat jako SMS 1.jpg iMessage poslat jako SMS 2.jpeg iMessage poslat jako SMS 3 iMessage poslat jako SMS 4 iMessage poslat jako SMS 5 Vstoupit do galerie

Je dobré mít na paměti, že vynucené odeslání SMS funguje pouze u zpráv, které se odeslaly jako iMessage, ale nebyly doručeny. Po doručení iMessage užji nelze znovu odeslat jako SMS. Odeslání iMessage jako SMS na iPhone není složitá procedura, ale vyžaduje znalost specifických postupů. Jakmile si tyto jednoduché triky osvojíte, bude pro vás odeslání iMessage v SMS formátu hračkou.