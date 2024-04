Nová barva iPhonu 15 letos nedorazí

Zatímco v předešlých letech jsme si ze strany Applu zvykli na to, že zhruba po půl roce od představení iPhonů ukázal světu jejich novou barevnou variantu, letos se tak zřejmě nestane. Vyplývá to alespoň z informací asijských zdrojů z dodavatelského řetězce Applu, podle kterých se žádná nová barevná varianta iPhonů – a to jak základních, tak i modelů z řady Pro – nechystá.

Zatímco v loňském roce ukázal Apple světu žluté iPhony 14 (Plus), o rok dříve zelené iPhony 13 a 13 Pro a o dva roky dříve pak fialové iPhony 12, letošek má být na novou barevnou variantu skoupý. Proč tomu tak je sice můžeme jen hádat, v minulosti však měl Apple nové barevné varianty iPhonů představovat zejména proto, aby jimi rozproudil prodeje na dalších několik měsíců, než světu představí zbrusu novou generaci, která bude opět prodejně bodovat. Je proto možné, že prodeje iPhonů 15 jsou zkrátka natolik dobré, že je Apple nepotřebuje tímto „trikem“ vylepšovat.