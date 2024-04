Apple sníží kapacitu baterie u jednoho iPhonů 16

To, co se ještě nedávno mohlo zdát jako naprostý nesmysl, se nyní jeví jako holý fakt. Už třetí zdroj v poměrně krátkém časovém úseku totiž potvrdil, že se Apple u jednoho z chystaných iPhonů 16 chystá mezigeneračně snížit kapacitu baterie. A to poměrně radikálně.

Dobře informovaný leaker vystupující na čínské sociální síti pod přezdívkou OvO Baby Sauce OvO totiž před pár hodinami potvrdil, že kapacita základního iPhonu 16 Plus se meziročně sníží. Kapacit baterie se má konkrétně oproti iPhonu 15 Plus snížit zhruba o 9 %, což by se mělo logicky projevit i na výdrži telefonu jako takového. Je sice pravděpodobné, že ta se meziročně nesníží, jelikož Apple nasadí u telefonu úspornější komponenty, kterými úbytek mAh vyváží, nicméně rozhodně se nedá očekávat, že by výdrž telefonu jakkoliv narostla.

Fotogalerie iPhone 16 5 iPhone 16 4 iPhone 16 3 iPhone 16 2 iPhone 16 1 Vstoupit do galerie

Právě to však může být ve výsledku pro jablíčkáře nemalý problém. iPhony řady Plus se totiž v posledních letech prezentovaly právě coby modely lákající primárně na vynikající výdrž baterie, která se rovnala řadě Pro Max. Jelikož však iPhony 16 Pro Max dostanou baterii s meziročně o zhruba 5 % vyšší kapacitou, je pravděpodobné, že nyní iPhonům Plus dokáží ve výdrži solidně utéci. Jeden z hlavních taháků řady Plus tedy bude ten tam, což pro ní může znamenat další pokles prodejů. Už nyní se přitom prodeje modelů Plus pohybují velmi nízko, tedy alespoň podle řady analytických zpráv.