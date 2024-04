iPhone 16 Pro cena je venku a rozhodně vás potěší!

Čím dál tím víc se vás v poslední době ptá na to, jaká bude cena nového iPhone 16 Pro (Max). Odpověď na tuto otázku se sice oficiálně od Applu dozvíme až v září při představení těchto telefonů, podle asijského portálu The Elec, který se v minulosti již mnohokrát trefil přímo do černého, je však rozhodnuto již nyní. A co víc, jedná se o velmi pozitivní zprávu.

iPhone 16 pro cena

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že i přesto, že se budou letošní iPhony 16 Pro (Max) zvětšovat z 6,1“ na 6,3“ a z 6,7“ na 6,9“ a dostanou užší rámečky kolem displejů, Applu se podařilo vyjednat se svými dodavateli víceméně stejné ceny komponent, jako tomu bylo u řady 15 Pro. Díky diverzifikaci dodavatelského řetězce je totiž schopen na své dodavatele „tlačit“ s cenou, což mu umožní náklady nastavit alespoň zhruba tak, jak on sám potřebuje. Pokud jste se tedy báli toho, že se letos dočkáme zdražení, dle všeho se tak nestane, byť je otázkou, jak se Apple postaví k cenotvorbě iPhonů 16 Pro. Nikoliv však z důvodu zdražování, ale z důvodu že loni u řady 15 Pro Max vynechal 128GB model a tak by nebylo překvapivé, kdyby se tak stalo i letos. Je ale pravda, že vynecháním 128GB modelu ve výsledku iPhone 15 Pro nezdražil, ale „jen“ začal na cenovce 256GB modelu z předešlých let.

iPhone 16 Pro možné ceny