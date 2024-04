Umělá inteligence (nejen) v iOS 18 bude stát za to! Tohle je další důkaz

Jednou z nejzajímavějších novinek chystaného iOS 18 a dalších nových OS Applu má být podle spousty informací nasazení řady AI nástrojů, které jablíčkářům usnadní mnoho každodenních činností. Aby toho však byly AI systémy Applu schopny, musí je nejprve kalifornský gigant skrze různé algoritmy strojového učení vytrénovat, aby byly jejich následné výsledky práce přesně takové, jaké mají být. A právě v tom mu má pomoci i čerstvě uzavřená spolupráce se společností Shutterstock provozující stejnojmennou fotobanku.

Podle čerstvých informací agentury Reuters se Applu podařilo se Shutterstock vyjednat dohodu o možnosti využití milionů obrázků, které právě skrze svou fotobanku nabízí a to zejména ve zpoplatněné formě. Právě na těchto obrázcích má následně trénovat schopnosti AI, přičemž totéž má na obrázcích z fotobanky Shutterstock dělat například i Meta, Google či Amazon. Co se pak týče ceny za poskytnutí přístupu k obrázkům, ta by se měla pohybovat někde kolem 25 až 50 milionů dolarů. Otázkou nicméně je, na jak dlouho se Applu tento přístup podařil získat, potažmo zda nebude třeba v budoucnu „dokoupit“ další. Jasné je však jedno – vzhledem k tomu, že se Apple evidentně nebojí do AI investovat, očekává od ní nejen v iOS 18, ale i budoucnu velké věci.