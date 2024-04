Recenze Thunderbolt 4 NAS QNAP TVS-h674T: Mac Pro mezi NASy aneb lepší prostě neseženete

Na našem magazínu jsme se v minulosti věnovali zpravidla testování NAS stanic z dílny QNAPu, které byly určeny primárně pro méně až středně náročné uživatele. Nyní nám však do redakce dorazilo vysoce kvalitní zařízení, které snese v jablečné terminologii srovnání s nejlépe vybavenými Macy Pro. Jedná se konkrétně o QNAP TVS-h674T, o kterém samotný výrobce hovoří jakožto o ideálním úložišti pro tvůrce a malá studia. A jelikož jsem se snažil tuto pekelně výkonnou stanici v posledních týdnech co nejlépe otestovat, abych si coby uživatel základního modelu TS-233 vyzkoušel, jaké je to pracovat se zařízením, jenž má několikanásobně větší hodnotu a zároveň citelně výkonnějším, je nyní na čase vám TVS-h674T co nejlépe popsat. A začněme hned naplno – tohle je opravdu mimořádné!

Technické specifikace

Srdcem modelu TVS-h674T je šestijádrový dvanáctivláknový procesor Intel Core i5-12400 s taktem až 4,4GHz, který je doplněn o 32GB SODIMM DDR4 operační paměti. Navíc lze rozšířit již tak velkou operační paměť (zejména ve světě NASů) na dvojnásobek pomocí dvou 32GB modulů namísto obvyklých dvou 16GB modulů. O grafické procesy se pak stará integrovaná grafická jednotka Intel UHD Graphics 730.

QNAP rozhodně nešetřil ani na pozicích pro diskové jednotky. K dispozici je konkrétně šest pozic pro 3,5“ SATA 6 Gb/s, 3Gb/s, přičemž pevné disky jsou vyměnitelné za provozu. K dispozici jsou zde ale třeba i sloty M.2 a to konkrétně ve verzi 2280 PCIe Gen 4 x4, či 2,5Gb ethernetové porty. Co se týče portů sloužících pro propojení s počítačem či jiným médiem, pro tyto účely je tu konkrétně Thunderbolt 4, takže se tu bavíme o maximální přenosové rychlosti 40 Gb/s. Je však nutné mít na paměti, že dosažení podobných rychlostí vyžaduje použití Thunderbolt 4 kabelu a počítače vybaveného tímto portem. V případě počítačů od Applu se však naštěstí nejedná o nic až tak nedosažitelného. Thunderbolt 4 porty totiž nabízí všechny MacBooky Pro od M1 Pro výše, stejně jako třeba Macy mini s M2. MacBook Air však nenabízí podporu pro takové rychlé porty.

To však samozřejmě neznamená, že tento NAS s MacBookem Air či jiným zařízením bez Thunderbolt 4 portu nedokážete propojit. Jelikož je Thunderbolt jen protokol využívající klasický USB-C typ kabelu, můžete s NASem samozřejmě propojit i jakákoliv zařízení vybavená právě USB-C bez podpory Thunderboltu. V takovém případě se dostanete na přenosovou rychlost 10Gb/s, popřípadě jsou tu k dispozici i dvě USB 3.2 typu A, která nabízí taktéž přenosovou rychlost 10Gb/s. Nezapomnělo se ani na HDMI výstup, který je ve verzi 1.4 (až 4K rozlišení při 30Hz), což přináší jisté přínosy pro produkční prostředí vyžadující vysoké rozlišení, a díky této technologii může NAS sloužit navíc i jako výkonný počítač.

Vzhledem k hybridnímu osazení slotů pro diskové jednotky, procesoru, RAM paměti asi nepřekvapí, že je stolní NAS TVS-h674T rozměrově relativně velké zařízení. Jeho rozměry jsou konkrétně 180,2 x 264,3 x 279,6 mm a to při 6,36 kg bez disků, potažmo 7,93 kg s disky. O chlazení se starají hned tři ventilátory, kdy dva se zaměřují na celkové ochlazení vnitřního systému, jeden je pak vyhrazen jen pro CPU. NAS server ale zůstává tichý i při náročném provozu.

Operační systém

U NASů od QNAPu jsou uživatelé zvyklí na jeho skvělý operační systém QTS řady 5.1, který je alespoň dle mého názoru skutečně jednou z hlavních předností QNAP NASů jako takových. Je totiž graficky povedený a zároveň velmi přehledný, díky čemuž s ním dokáže pracovat i naprostý začátečník a neznalec NAS systémů. V případě TVS-h674T však můžete při instalaci zvolit i pokročilejší systém QuTS hero.

Hlavním a suverénně největším rozdílem mezi operačními systémy QTS a QuTS hero je souborový systém. QTS totiž používá ext4, zatímco QuTS hero využívá 128bitový ZFS s řadou pokročilých funkcí v čele s inline deduplikací či inline kompresí. Souborový systém QuTS Hero umožňuje taktéž výrazně větší maximální velikost svazku a to konkrétně až 5 petabajtů, zatímco QTS je v tomto směru omezen „jen“ na 250 terabajtů. Pro uživatele, kteří potřebují spravovat obří masy souborů náročné na úložiště je tedy QuTS hero určitě lepší (a vlastně jedinou smysluplnou) možností, kdy pro úpravy videí se doporučuje při vytváření ZFS složky využít velikost bloku v hodnotě 128k.

QuTS hero nabízí taktéž ve srovnání s QTS díky systému ZFS lepší zabezpečení dat díky samoopravnému souborovému systému a funkci kopírování při zápisu. ZFS je totiž souborový systém, který automaticky zabraňuje problémům s poškozením dat při zápisu, což z něj činí podstatně kvalitnější, spolehlivější a celkově robustnější řešení ve srovnání s jinými souborovými systémy. A to vše dělá, prosím pěkně, v reálném čase. Z logiky věci však tato funkce vyžaduje dostatek výkonu a operační paměti, což ale stále znamená rozumné využití systému QuTS hero na QNAP NAS zařízeních od cenově dostupného 4pozicového stolního NAS s 8GB RAM až po high-endové modely.

Systémy jako takové se tedy liší primárně v souborovém systému a tom, jak velkou velikost svazku podporují. Pokud si však tyto věci odmyslíme, z uživatelského hlediska se s nimi pracuje ve výsledku pořád stejně, což je za mě osobně rozhodně super. Díky tomu nemusí uživatel přizpůsobovat své zvyklosti žádným novinkám a může se okamžitě a snadno zorientovat i v pokročilejším systému. Skoro se mi to chce až přirovnat k macOS, které je sice taktéž v případě high-endových Maců opatřeno třeba o hign-power režim pro maximalizaci výkonu, ale ve svém jádru se jedná stále o jeden systém, díky čemuž tak dokáže s tím nejdražším Macem Pro pracovat i člověk, který sedí standardně za MacBookem Air za pár tisíc.

Testování

Zcela otevřeně řečeno, otestovat takto výkonný NAS je vskutku tvrdý oříšek, protože není takřka nic, s čím by si neporadil v neuvěřitelné rychlosti.

To nejzásadnější na tomto NASu je bezesporu jeho rychlost díky Thunderbolt 4 portům a musím říci, že ta opravdu naplnila očekávání. Přes AJA System Test jsem měřil pravidelně při zápisu rychlost kolem 1760 MB/s a při čtení kolem 1740 MB/s. Pokud pak opustíme „laboratorní podmínky“, kterými tyto testy do jisté míry jsou, a začneme simulovat přesuny souborů třeba přes AmorphhousDiskMark na macOS či CrystalDiskMark na Windows, dostaneme se v obou případech dokonce na ještě lepší hodnoty. Zobrazení souboru (například grafický dokument vytvořený v Adobe Illutrátoru apod.) o velikosti 1 GB je tak otázkou mžiku a časově rychlá práce s daty, ať již předprodukce nebo postprodukce je obzvlášť návyková.

U Windows se při přenosu 1GB souboru pohybovala rychlost čtení kolem 1900 MB/s a zápisu kolem 2070 MB/s, přičemž velmi podobných hodnot jsem byl svědkem i v případě macOS. Zde se nicméně sluší dodat, že jsem přesunoval 1GB video. Jakmile jsem však zkoušel přesouvat složky se spoustou různých typů souborů, rychlosti samozřejmě určitým způsobem klesly. Čtení bylo sice stále dobré, jelikož se pohybovalo kolem 1700 MB/s, u zápisu jsem ale nebyl schopný atakovat ani polovinu rychlosti zápisu – konkrétně jsem naměřil hodnoty kolem 800 MB/s. I tak se ale bavíme o velmi dobrých hodnotách, které umožní tvůrcům videí přesouvat soubory vskutku bleskově. Pokud se pak ptáte na to, na jaké hodnoty se dá dostat bezdrátově, zde upřímně řeknu, že u každého to bude jinak kvůli nastavení jeho sítě. Maximum je samozřejmě 2,5Gb/s vzhledem k napojení NASu na router, avšak každému je asi jasné, že se bezdrátově dostaneme na výrazně nižší hodnoty. Ale ruku na srdce, bezdrátové přenosy dat nejsou zrovna u tohoto ohromně výkonného zařízení něčím, o co by se měl člověk zajímat, když jsou k dispozici superrychlé Thunderbolt 4 porty.

Kromě rychlosti přenosů jsem samozřejmě na NASu zkoušel i klasické funkce typu Time Machine zálohování, PLEX server pro vzdálené přehrávání uložených multimédií či klasické vytvoření domácího cloudového úložiště, na které jsem si mohl následně ukládat soubory odkudkoliv, kde byl přístup k internetu. Ve všech případech byla funkčnost NASu zcela 100%, rychlá a plynulá. V porovnání s mnou užívaným TS-233 (základní 2pozicový NAS pro domácnosti) se pak nebojím říci, že vše funguje rychleji a bylo tedy uživatelsky komfortnější. Nejsem si úplně jistý, zda je to díky vyšší kapacitě paměti RAM, výkonnějšímu procesoru nebo jinému tajemství skrytému „pod kapotou“ tohoto NASu, ale je povzbudivé vidět, že i v běžných funkcích tento stroj dokáže ukázat svou skutečnou excelenci.

Resumé

QNAP TVS-h674T je skutečné monstrum v oblasti výkonu, které nezná únavu. Možná se v jeho blízkosti zapotíte spíše vy, protože jeho ohromná rychlost vás bude neustále nabádat k tomu, abyste drželi krok. Skoro bych řekl, že je tento NAS tak extrémně rychlý, že byste mohli mít potíže využít jeho schopnosti naplno. QNAP TVS-h674T je prostě raketa, která je jako stvořená pro ty, kteří manipulují s velkým objemem dat a kde každá vteřina se počítá. Ano, jeho cena může být vysoká, ale výkon, který nabízí, je prostě bezkonkurenční a otevírá nové možnosti pro zvýšení produktivity. Teď už nebudete omezováni hardwarovými limity.

