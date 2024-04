Potvrdil Apple svým čerstvým krokem jedno z největších negativ Apple Watch 10?

Jedním z nejočekávanějších produktů letošního roku z dílny Applu je bezesporu nová generace Apple Watch. To proto, že by měla být do jisté míry oslavou 10. výročí představení Apple Watch jako takových, jelikož ty Apple poprvé světu ukázal na zářijové Keynote roku 2014 spolu s iPhonem 6. A jelikož oslava 10. výročí uvedení iPhonu byla relativně velkolepá vzhledem k uvedení iPhonu X, který lze označit i s odstupem času za vstupenku do nové éry iPhonů, od Apple Watch 10 či chcete-li X se neočekává nic menšího. Ne vše ale bude zřejmě tak úplně pozitivní.

Přestože řada zdrojů předpovídá nové generaci Apple Watch řadu zajímavých upgradů v čele se změnou designu, nasazením nových funkcí pro monitoring zdraví, zlepšení výdrže a tak podobně, čím dál intenzivněji se zároveň hovoří o jednom z negativ, které se má u Apple Watch X objevit. Řeč je konkrétně o nekompatibilitě tohoto modelu se staršími řemínky, což by se stalo vůbec poprvé v historii Apple Watch. Že nejsou tyto zvěsti daleko od pravdy přitom nyní naznačil samotný Apple, který spustil velký interní výprodej vybraných řemínků pro Apple Watch, ve kterém se slevy pohybují až kolem 50 %. A že je o co stát. Do slevy se totiž dostaly i ty nejdražší kousky typu milánský tah či článkový tah.

Koncept Apple Watch X apple watch x koncept 1 apple watch x koncept 2 apple watch x koncept 3 apple watch x koncept 4 apple watch x koncept 5 apple watch x koncept 6 apple watch x koncept 7 apple watch x koncept 8 Vstoupit do galerie

Je sice pravdou, že podobné výprodeje nejsou u Applu ničím výjimečným, jelikož slevy na určité produkty spouští kalifornský gigant nárazově na různé kategorie produktů, nicméně v minulosti jsme byli nesčetněkrát svědky toho, že ještě předtím, než přestal něco zcela prodávat, pokusil se danou. věc vyprodat právě skrze zaměstnanecké slevy. Vzpomenout lze ostatně třeba na první generaci klasického HomePodu, kterou mohli zaměstnanci Applu získat v obrovské slevě jen pár týdnů předtím, než jej Apple přestal zcela prodávat. Je proto dost dobře možné, že nyní vidíme z jeho strany první konkrétnější náznak toho, že Apple Watch Series 10 či X skutečně nebudou kompatibilní s nynějším upevňovacím systémem řemínků a svět si tak bude muset zvykat v tomto směru na novoty.