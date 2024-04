Applu unikl první screenshot z iOS 18! Podívejte se, jak bude nový systém vypadat

Jedna z nejzásadnějších změn v iOS za poslední roky ve formě redesignu částí systému je víceméně potvrzena! Portál MacRumors totiž přišel se screenshotem z aplikace Fotoaparát, na kterém je jasně vidět to, o čem se v předešlých týdnech a měsících intenzivně šuškalo. Řeč je konkrétně o částečném přijetí průhledného designu oken z visionOS.

Právě průhlednost by měla dodat iOS moderní nádech, kterým se již nyní pyšní kromě visionOS třeba i některé části macOS nebo tvOS. Na to, jak by měla novinka vypadat na iPhonu se můžete podívat v galerii níže. Na prvním snímku si můžete prohlédnout, jak vypadá prostředí Fotoaparátu nyní, na druhém pak uniklý screenshot. Další snímky v galerii pak pochází z visionOS a mají za cíl vám nastínit, jak by zhruba mohly některé části systému iOS vypadat.

Podívejte se na uniklý screenshot iOS 17 Nynější vzhled iOS 17 iOS 18 screenshot Průsvitný vzhled iOS 18 visionOS-design Takto vypadá prostředí visionOS Telegram VisionOS 2 Takto vypadá prostředí visionOS Telegram VisionOS 1 Takto vypadá prostředí visionOS Vstoupit do galerie

Kromě redesignu se u iOS 18 a potažmo i iPadOS 18 počítá s nasazením řady funkcí založených na umělé inteligenci. Ty by měly jablíčkářům usnadnit řadu každodenních činností například v čele s rychlejší a jednodušší editací dokumentů v Pages, souhrny textů v Safari a tak podobně. Právě redesign by však mohl všechny tyto novinky zastínit. Přeci jen, na podobná vylepšení jablíčkáři dlouhodobě slyší. Pravost screenshotu výše sice bohužel nelze zatím potvrdit, nicméně zdroj MacRumors tvrdí, že jej získal přímo od vývojáře iOS 18. A vzhledem k věrohodnosti jak zdroje, tak i samotného portálu, který únik jako první zveřejnil, je pravděpodobné, že se skutečně na pravý screenshot díváme.