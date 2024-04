Apple chystá revoluci! Apple Watch se naučí rozpoznat, že se topíte

Že dokáží Apple Watch zachraňovat lidské životy není již mnoho let žádným tajemstvím. Ostatně, internet plní v posledních letech čím dál tím víc leckdy neuvěřitelných příběhů o tom, jak dokázaly tyto hodinky své majitele upozornit na závažné zdravotní, zejména pak srdeční choroby, či jim přivolaly pomoc v případě, když toho jejich majitelé nebyli zrovna schopni. A jak se nyní zdá, Apple chce jít v tomto směru ještě dál a své hodinky naučit další funkci s potenciálem záchrany lidského života.

Kalifornský gigant si nedávno zaregistroval patentovou přihlášku, která pojednává o možném rozpoznání topení se. Jakmile by hodinky zaregistrovaly, že se jejich majitel začíná topit, okamžitě by vyslaly zprávu záchranným složkám, čímž by zvýšily celkovou šanci na jeho záchranu. Patent je sice jako již tradičně popsán dost abstraktně, Apple v něm však hovoří o tom, že by hodinky monitorovaly chování uživatele a v případě, že by jej začaly vyhodnocovat jako nepravidelné a nestandardní a kolem by detekovaly vodu, upozornily by záchranné složky na problém. Je sice pravda, že času na záchranu by měli vodní záchranáři po zachycení podobného alarmu jen velmi málo, nicméně i tato trochu může ve výsledku rozhodnout o bytí či nebytí.

Apple navíc dle všeho u nového záchranného systému nepřemýšlí jen nad využitím profesionálních záchranářů. Celá novinka by totiž měla být podle patentové přihlášky nakonfigurovatelná tak, aby například odesílala upozornění na tonutí nejbližším lidem v okolí, popřípadě členům rodiny. Zároveň má sloužit i jako výstraha pro uživatele, který by si u ní mohl nastavit citlivost rozpoznání tonutí podle toho, jak zkušený plavec je. Zkrátka a dobře, možností by rád pod křídla této novinky dostal Apple co možná nejvíce, aby byla funkce co možná nejkomplexnější a tedy i nejvyužitelnější. Na to, jak a zda vůbec se mu myšlenka povede dotáhnout do zdárného konce, si však ještě počkáme.