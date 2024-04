Recenze powerbanky Swissten: Výborný výkon v malém těle

Pokud často cestujete (nebo máte v plánu cestovat), zřejmě by se vám hodila nějaká powerbanka. Powerbanek je celá řada a mnohé se liší v nabíjecím výkonu, kapacitě, možnosti nabíjet vícero zařízení apod. Nejzákladnější kapacitou u powerbanek je zřejmě 10000 mAh. Příslušenství o této kapacitě vám nabije iPhone třeba třikrát a mnohdy se vám vleze i do kapsy. Jestliže ale chcete nabíjet třeba MacBook nebo jedete na delší cestu, přivítáte větší kapacitu. Bonusem pak může být vysoký výkon, který vám zařízení nabije skutečně rychle. Přesně to nabízí powerbanka od značky Swissten, která má kapacitu 20000 mAh a výkon až 100 W. Pojďme se na ni podívat.

Balení a technické specifikace

Balení jako takové vám o produktu řekne to nejdůležitější. Tedy ty nejzákladnější technické specifikace, o kterých si povíme níže. Powerbanka je balena v blistru Swisstenu a je polepena fóliemi. Můžete se tedy spolehnout, že vám dorazí naprosto nepoškozený a čistý produkt.

Nyní tedy k technickým specifikacím. Nejzásadnějším sdělením je, že tento kousek má kapacitu 20000 mAh a výkon až 100 W. Jsou zde k nalezení celkem tři výstupy. Zařízení je tedy schopno nabíjet až tři zařízení.

Vstup USB-C: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 3A, 15V DC 3A, 20V DC 3A (60W).

Výstup USB-C: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 3A, 15V DC 3A, 20V DC 5A, PPS 3,3V – 11V DC 5A, 3,3V – 20V DC 5A. (100W)

Výstup USB-A1: 4,5V DC 5A, 5V DC 4,5A, 5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1,5A (22,5W)

Výstup USB-A2: 5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1,5A (18W)

Rozměry powerbanky jsou 132 x 82 x 26 mm a hmotnost činí 394 gramů. Materiálem je ABS a polykarbonát. Samozřejmostí je přítomnost LCD displeje, který indikuje stav aktuálního nabití powerbanky. Vzhledem k výše uvedenému je samozřejmostí podpora Power Delivery a Quick Charge.

Design a vlastní používání

Nejen že toto zařízení nabízí zajímavé technické specifikace, ale navíc vypadá velmi dobře. Polykarbonát v kombinaci s ABS zkrátka produktu sluší a skutečně vypadá poměrně luxusně. Na přední straně pochopitelně naleznete veškeré konektory. Horní strana pak patří displeji, na němž se dozvíte vše o aktuálním stavu baterie. Ačkoli zdánlivě není na používání powerbanky co popisovat, je třeba vyzvednout několik věcí. Jednak opravdu velmi dobrý výkon, což u produktů s touto kapacitou není pravidlem. V relativně malém a lehkém zařízení si nesete zhruba dvě nabití MacBooku či šest nabití iPhonu. Velice pohodlné je rovněž to, že powerbanku nabíjíte výkonem až 60 W.

Resumé

Pokud hledáte zajímavou powerbanku, v tomto případě se jedná skutečně o zlatou střední cestu. Stále ještě kompaktní rozměry ukrývají 20000 mAh a velký výkon. Tato powerbanka stojí 1699 korun.

Powerbanku Swissten s kapacitou 20000 mAh zakoupíte zde