5 nejčastějších chyb při zálohování a jak se jim vyhnout

Jste si jisti, že jsou vaše cenná data chráněna před nečekanými katastrofami nebo kybernetickými hrozbami? Přemýšlejte: Každý desátý počítač se stane obětí viru a každý den je každou minutu odcizeno neuvěřitelných 113 telefonů. Vzhledem k tomu, že ztráta dat je náhlou a potenciálně nenávratnou noční můrou, je zajištění spolehlivých záloh bezpodmínečně nutné. 31. březen, který se slaví jako Světový den zálohování, je důraznou připomínkou tohoto zásadního úkolu. Pojďme se podívat na nejčastější chyby, kterých se lidé při zálohování dopouštějí, a řekněme si, jak se jim vyhnout.

1. Nepravidelnost zálohování

Nejčastější chybou je, že zapomínáme na pravidelné zálohování dat. Ať už se jedná o osobní soubory nebo důležité obchodní dokumenty, nezavedení důsledné zálohovací rutiny vás vystavuje riziku ztráty dat. Kdykoli může dojít k nečekanému selhání systému nebo útoku škodlivého softwaru, čímž se vaše cenná data stanou nedostupnými nebo trvale ztracenými. Nastavením automatického zálohování však můžete takové situaci předejít.

2. Jediné zálohovací zařízení

Závislost výhradně na jednom úložném médiu je nebezpečnou hrou s bezpečností vašich dat. Místo toho diverzifikujte řešení pro ukládání záloh pomocí kombinace externích pevných disků, zařízení NAS a cloudových úložišť. Přenosné pevné disky, jako jsou ty od společnosti Western Digital se značkou WD, například My Passport, nabízejí až 5 TB* pro jednoduché a cenově výhodné zálohování. Pro chytré telefony jsou vhodnou volbou flash disky 2 v 1, jako například SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C a SanDisk iXpand Flash Drive Luxe. Tyto disky, kompatibilní se zařízeními USB Type-C, automaticky zálohují fotografie, videa a další obsah. Stačí zapojit a používat pro bezproblémový přenos dat mezi zařízeními. Pokud potřebujete zařízení pro ukládání obrovského množství dat, pak je pro vás určen právě stolní disk WD My Book s kapacitou až 22 TB*.

3. Opomíjení verzí

Další chybou je opomíjení verzí při zálohování. Neuchovávání více verzí souborů zvyšuje pravděpodobnost uložení poškozených nebo nesprávných dat oproti předchozím verzím. Bez správného systému správy verzí se oprava chyb nebo obnovení starších verzí může stát problémem. Vytvořte systém, který sleduje změny souborů v průběhu času. Tím zajistíte, že se v případě potřeby budete moci vždy vrátit k dřívějším verzím, což pomůže chránit před náhodnou ztrátou nebo poškozením dat. Pravidelná údržba tohoto systému vám pomůže udržet si pořádek a být připraveni na případné nepředvídané problémy. Kromě toho je velmi důležité ověřit verzi, kterou zálohujete, abyste se ujistili, že je správná. Tento jednoduchý krok může pomoci zabránit náhodnému přepsání důležitých dat potenciálně poškozenou nebo nesprávnou verzí.

4. Zálohování na jednom fyzickém místě

Mnoho lidí nezálohuje mimo svou lokalitu a předpokládá, že místní zálohování je spolehlivé. Spoléhání se pouze na místní zálohování vás však činí zranitelnými vůči katastrofám specifickým pro danou lokalitu, jako jsou požáry nebo krádeže. Zálohovat mimo lokalitu znamená uchovávat kopií dat na různých místech, takže pokud se na jednom místě stane něco špatného, vaše data zůstanou v bezpečí. Jako alternativu můžete použít cloudové úložiště. Cloudová zálohovací zařízení jsou oblíbená pro vzdálené ukládání dat přístupné přes internet. Různé online cloudové služby nabízejí funkce, jako je synchronizace souborů, sdílení a šifrování pro bezpečné ukládání dat.

5. Podceňování šifrování

Nešifrovat při zálohování může být nákladnou chybou. Ukládání nešifrovaných záloh činí citlivá data zranitelná vůči neoprávněnému přístupu. Zavedení silného šifrování zajistí, že i když se zálohy dostanou do nepovolaných rukou, data zůstanou chráněna. Stejně důležité je však pamatovat na to, abyste se nerozhodovali pro hotová šifrovací řešení, protože by vám mohla ztížit pozdější obnovení zálohovaných informací. Pevné disky My Passport a My Book se značkou WD jsou vybaveny vestavěným 256bitovým hardwarovým šifrováním AES s ochranou heslem, které pomáhá udržet obsah v bezpečí.

Společnost Western Digital u příležitosti Světového dne zálohování doporučuje, abyste bezpečně zálohovali svá data a zároveň se připravili na neočekávané události tím, že budete mít připravený pohotovostní plán pro případ nehody zařízení, jako je havárie, krádež nebo poškození. Obavy ze ztráty dat nemusí být noční můrou, pokud máte aktivní strategii zálohování dat. Běžným pravidlem, jak zabránit tomu, aby důležitá data zmizela navždy, je pravidlo 3-2-1. Podle něj byste měli:

3) Mít TŘI kopie dat. Jedna je primární záloha a dvě jsou kopie.

2) Ukládat kopie záloh na DVA různé typy médií nebo zařízení.

1) JEDNA záložní kopie by měla být uložena mimo pracoviště pro případ havárie.