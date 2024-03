5 vzácných prototypů Apple produktů, které se nakonec nikdy nedostaly k zákazníkům

První „Apple TV“

První pokus společnosti Apple o televizi se rovněž nikdy nedostal mezi koncové zákazníky. Jednalo se o set top box, který Apple vyvinul ve spolupráci s globálními telekomunikačními firmami v polovině devadesátých let. Účelem zařízení s názvem The Apple Interactive Television Box bylo přenášet obsah do televizoru uživatele pomocí dálkového ovladače a rychlého připojení k internetu.