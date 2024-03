Tato legenda Applu pracuje 80 hodin týdně a „bojí“ se jí i Tim Cook

Vedení Applu se skládá z řady velmi zajímavých lidí. Pár osob v čele s Craigem Federighim, Tímem Cookem či Philem Schillerem však ční možná i pro jejich osobnost nad všemi. A právě na třetího zmiňovaného se nyní zaměřil portál The Wall Street Journal ve snaze v krátkosti sestavit jeho profil, aby si tak mohli fanoušci Applu udělat obrázek o tom, jak nyní vlastně v Applu působí. Přeci jen, jedná se o jeho dlouholetou legendu.

Když v roce 2020 přešel Schiller z šéfa marketingu Apple na pozici Apple Fellow, kterou lze velmi zjednodušeně popsat jako formální pozici pro „staré vlky“, kteří strávili ve vedení Applu spoustu let a nyní již pomalu nazrál jejich čas se z dění stáhnout, leckdo čekal, že se Phil skutečně stahovat začne. To se však údajně vůbec nestalo. Namísto toho, aby se začal Phil více věnovat rodině, osobním věcem či odpočinku, totiž i nadále působí Applu v pozici muže, který má pod palcem App Store. A to mu zabírá dobrých 80 hodin týdně, tedy téměř 7 hodin denně včetně víkendů.

Typickou vlastností Schilera je podle lidí, kteří s ním pracují či jsou jinak v kontaktu to, že na maily odpovídá téměř okamžitě a telefon je schopen zvednout taktéž prakticky kdykoliv. Zároveň je Applu bezmezně oddán a věří v jeho hodnoty, stejně jako v hodnoty Steva Jobse. To bylo ostatně vidět i při soudních procesech s Epic, kterých se Schiller zúčastnil, aby horlivě hájil zájmy Applu a soud přesvědčil o tom, že to je právě Epic, kdo je v celém spolu za viníka. Zároveň to byl právě Schiller, kdo se nebál médiím otevřeně říci, že s příchodem novinek souvisejících s DMA v Evropské unii v iOS 17.4 je v ohrožení bezpečnost a soukromí tamních uživatelů.

S trochou nadsázky se dá říci, že Phila Schillera se bojí i samotný Tim Cook, jelikož jej bezmezně ve veškerých otázkách ohledně App Store poslouchá a koná přesně tak, jak Phil řekne. To je však ve výsledku vzhledem k Philovým zkušenostem s tímto obchodem pozitivní, jelikož kdo jiný, než jeho dlouholetý šéf zná všechna jeho zákoutí.

Co se týče Schillerova působení v Applu, do společnosti nastoupil už v roce 1987 s tím, že z ní odešel o šest let později, tedy v roce 1993. Když se však v roce 1997 vrátil ke kormidlu Steve Jobs, Schiller jej následoval a od té doby Apple neopustil. Díky tomu byl ostatně i u zrodu prakticky všech velkých produktových uvedení. Byl to právě on, kdo vymýšlel marketingové strategie pro hardware počínaje iPhony a iPody a konče Macy či Apple Watch.

Phil byl taktéž v éře Steva Jobse jedním z hlavních zastánců myšlenky vpustit na iPhony aplikace třetích stran. V roce 2008 měl například intenzivně přemlouvat Jobse, ať dá zelenou App Store, jelikož se bude jednat o obří zatraktivnění celého zařízení. Tak se taky nakonec stalo a App Store je nyní pro Apple extrémně důležitý i z hlediska zisků.