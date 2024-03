DJI představil speciální dockovací stanici Dock 2 pro profesionály

DJI nevyrábí jen drony, které používáme na natáčení a focení na dovolené, ale má také divizi věnující se profesionálním dronům, které používají záchranné složky nebo například firmy monitorující plynovody, vedení vysokého napětí nebo obrovské budovy typu jaderných elektráren a podobně. Právě pro ty nyní DJI představilo Dock 2, což je speciální dockovací stanice pro profesionální drony.

Stanice funguje jako vysílač s operačním rádiusem 10 kilometrů a dokáže se otevřít, vypustit dron, jenž umí létat až 50 minut, a poté opět přistane do stanice, která se zavře a chrání jej před nepříznivými vlivy počasí. Lidé používající dron tak mohou být na druhé straně světa, naprogramovat jej a dron poté vždy, kdy má, vyletí, udělá například monitoring daného objektu, zjistí změny, změří, co je potřeba a data pošle na centrálu bez toho, aniž by musel být kdokoli přítomen.

Protože i profesionální drony mají své letové limity, je Dock 2 vybaven meteostanicí, která rozezná, zda jsou povětrnostní podmínky vhodné pro uskutečnění letu a případně jej odloží. Dock je pochopitelně voděodolný a prachotěsný a dron je v něm bezpečně chráněn před nepříznivými vlivy okolí.