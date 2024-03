Cyberpunk 2077 si můžete ode dneška vyzkoušet zdarma

Nevíte, co dělat přes Velikonoce a volno, které díky nim od pátku do pondělí máme? Jste-li majiteli konzolí PlayStation 5 či Xbox Series X/S, máme pro vás tip na vskutku zajímavou zábavu. Polské herní studio CD Projekt Red stojící třeba za legendární herní sérii Zaklínač totiž ode dneška až do pondělí uvolnilo pro hráče pětihodinovou demoverzi herní pecky Cyberpunk 2077. Pokud jste jí tedy ještě nehráli, doporučujeme rozhodně vyzkoušet. Stojí totiž rozhodně za to!

Cyberpunk 2077 je akční RPG hra vyvinutá společností CD Projekt Red, která hráče zavádí do otevřeného světa Night City v roce 2077, dystopické metropole plné korupce, technologií a násilí, inspirující se klasickou cyberpunkovou literaturou. Hlavním protagonistou je V, postava plně přizpůsobitelná hráčem, která se snaží přežít a uspět v nemilosrdném prostředí, kde se střetávají různé frakce a korporace. V možnostech přizpůsobení postavy hráči mohou vylepšovat své schopnosti a získávat výhody prostřednictvím cybernetických implantátů, což je klíčová mechanika hry.

Night City nabízí rozmanité aktivity, od hlavních příběhových misí po vedlejší úkoly a interakce s různými postavami, přičemž příběh se zaměřuje na tajemství kolem mocného implantátu a jeho dopadu na svět kolem. Vizuální styl hry spojuje neonová světla, futuristickou architekturu a temnou atmosféru, typickou pro žánr cyberpunku, což poskytuje hráčům hluboký a atmosférický zážitek. Přes technické problémy při vydání si Cyberpunk 2077 získal velkou fanouškovskou základnu a zůstává zajímavým a rozsáhlým herním dobrodružstvím pro milovníky sci-fi a RPG her.

Časově omezená demoverze Cyberpunku 2077 bude na PS5 a Xboxu Series X/S dostupná ode dneška, tedy 28. března do 1. dubna. Odemknout by se měla v 16:00 našeho času a ve stejný čas v pondělí také zamknout. Hru jako takovou, respektive pak její demo, naleznete v obchodech se hrami na vašich konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S.