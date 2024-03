O iPhony 16 Pro (Max) má být letos díky této novince enormní zájem

Zdá se, že letošní generaci iPhonů 16 Pro Apple opravdu věří. Jak jinak si ostatně vysvětlit to, že již nyní navyšuje výrobu jejich čipů A18 Pro, aby jich měl pro novinky na podzim dostatečné množství. Tvrdí to alespoň zdroje přesného analytika Jeffa Pu z Haitong International Tech Research.

Zdroje výše zmíněného analytika přišly konkrétně s tím, že Apple začal nedávno poměrně intenzivně navyšovat u čipů A18 Pro výrobu v reakci na jeho interní průzkumy, dle kterých by měl být o nové iPhony 16 Pro (Max) zřejmě i díky AI funkcím velký zájem. Děje se tak údajně podstatně dříve než tomu bylo v předešlých letech, což jen potvrzuje, že má Apple od řady 16 Pro vskutku velká očekávání. Jedním dechem je ale třeba dodat, že do zářijového představení ještě zbývá mnoho času a nelze proto vyloučit, že do té doby Apple ještě výrobou „zahýbe“.

Maximalizace výroby čipů A18 Pro je svým způsobem dobrou zprávou i pro běžné uživatele. Pokud totiž bude vyrábět Apple nové iPhony 16 Pro ve velkých objemech, v září by nemusel být hypoteticky až tak velký problém se k nim dostat a to i v případě, že by o ně měl být meziročně větší zájem. Vše sice samozřejmě závisí na tom, jak dobře se dokáže Apple předzásobit, nicméně vzhledem k tomu, že se o to začal pokoušet již nyní, jsou vyhlídky opravdu dobré.