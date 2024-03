K Vision Pro půjde připojit nová Apple Pencil! Co nabídne?

Kompatibilitě Apple Pencil jen a pouze s iPady zřejmě co nevidět odzvoní. Na čínské sociální síti Weibo se totiž před pár hodinami objevily velmi zajímavé informace o tom, že její nová generace má být spárovatelná s headsetem Vision Pro, byť od verze jeho softwaru visionOS 2.0. A jak se zdá, bude rozhodně o co stát.

Několik na sobě nezávislých, avšak v minulosti spolehlivých leakerů přišlo v předešlých hodinách s tím, že Apple v současnosti interně intenzivně testuje možnosti propojení nové generace Apple Pencil, jejíž vydání je plánováno spolu s novými iPady na duben, právě s headsetem Vision Pro. Testováno má být konkrétně přenášení písma, kresby či čehokoliv jiného zaznamenaného na rovný povrch (například desku stolu) do prostředí Vision Pro, například na virtuální tabuli a tak podobně. Jít by ale mělo jít dle všeho psát i přímo ve vzduchu právě na různé virtuální tabule, které budou sloužit jako pomyslný podklad. Jak přesně chce APple podobné funkčnosti docílit ale není zatím tak úplně jasné a zřejmě to jasné nebude až do červnové WWDC, na které visionOS 2.0 s podporou Apple Pencil nové generace pravděpodobně dorazí.