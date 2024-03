iOS 18 se prý dočká speciálního App Store pro takřka neomezené využití AI!

Umělá inteligence má hrát v budoucnu u Apple produktů prim, přičemž základní kameny této vize má Apple položit již na letošní WWDC oznámením řady plánů souvisejících právě s AI. Ty by přitom nemusely spočívat jen v představení vlastních AI nástrojů, ale taktéž v oznámení speciálního AI App Store, který by právě pro distribuci nástrojů založených na umělé inteligenci sloužil. Tvrdí to alespoň zdroje analytické společnosti Melius Research v rozhovoru pro CNBC.

Zdroje analytiků měly údajně zjistit, že si Apple v současnosti chystá půdu pro uvedení speciálního AI App Storu, ve kterém budou moci vývojáři třetích stran distribuovat své aplikace založené právě na umělé inteligenci iPhonů, potažmo jiných Apple produktů. Kalifornský gigant má v tomto směru údajně vycházet z dřívější vize Steva Jobse, který se taktéž rozhodl změnit zaběhlé pořádky ve světě, když začal nahrávací společnosti přesvědčovat o digitálním prodeji jejich skladeb přes iTunes, které přitom v době jeho jednání ještě ani neexistovalo. Jinými slovy, AI App Store bude dost možná ze strany Applu novou možností pro vývojáře, jak „prodat“ své AI vize s tím, že on jim poskytne potřebné zázemí ve formě obchodu a AI modelu, zatímco vývojáři svůj nápad díky tomu zrealizují.

Pamatujete si ještě, jak vypadal App Store v iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Jednání Applu s vývojářskými společnostmi mají být proto v současnosti velmi intenzivní, jelikož je třeba zlanařit co nejvíce zájemců, kteří začnou do AI App Store přispívat. Ze stejného důvodu pak měl Apple oslovit i řadu společností disponující AI jazykovými modely v čele s Googlem či OpenAI, jelikož jejich technologie pro svůj App Store potřebuje, aby je mohl následně „nabídnout“ ostatním vývojářům pro napojení na jejich AI aplikace. Zkrátka a dobře, pokud jsou předpovědi Melius Research pravdivé, Apple může na WWDC představit de facto nekonečné možnosti AI, jelikož přijde s velmi otevřenou platformou umožňující svým způsobem cokoliv, co vývojáře AI aplikací napadne a co pravidla App Store povolí. A pokud se tak skutečně stane, konkurenci by mohl v tomto směru velmi zásadně odskočit, ačkoliv nyní za ní spíše zaostává.