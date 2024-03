Snižuje se vám skokově na iPhonu jas displeje? Nejste sami. S podobným problémem se totiž potýkáme v posledních týdnech i my v redakci a jak se zdá, nejsme tak úplně sami. Na nejrůznějších diskuzních fórech se totiž lze dočíst, že s nečekanými propady jasu displeje bez jakékoliv návaznosti na zahřátí telefonu či cokoliv podobného se uživatelé potýkají de facto od vydání iOS 17 a to na nejrůznějších modelech.

Osobně jsem se začal u iPhonu 15 Pro potýkat s nečekanými propady jasu zhruba o třetinu nastavené hodnoty zhruba před měsícem a to bez jakékoliv návaznosti na aktualizaci či cokoliv podobného. Zároveň se u mě problém čas od času objeví bez závislosti na určitou situaci či činnost na telefonu. Je jedno, zda jsem venku, v autě, sedím doma na pohovce či na židli u pracovního stolu, propad jasu příchází nečekaně. Zároveň platí, že telefon není vůbec zahřátý, což by pokles jasu vysvětlovalo.

Překvapilo mě, že když jsem se o problému nedávno zmínil před kolegou Romanem, dal mi za pravdu s tím, že u něj se na iPhonu 15 Pro pády jasu objevují jen zhruba poslední dva týdny a to i opakovaně. Jinak však platí vše, co v mém případě – tedy že se objevují bez závislosti na spuštěné aplikaci, činnosti, okolí telefonu a tak podobně. V iOS se tedy evidentně něco nepovedlo a my můžeme jen doufat v to, že Apple problém co nevidět opraví. Ne, že by se jednalo o věc, se kterou by se nedalo žít, ale u telefonu v této cenové relaci by přeci jen člověk čekal 100% spolehlivost.