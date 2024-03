Seznam.cz vám dá brzy na výběr, zda za něj budete platit daty, nebo penězi

Český internetový gigant seznam.cz přichází s poměrně zásadní novinkou, která se dost možná dotkne v nejbližších dnech či týdnech i vás. Od zítřejšího dne totiž dostane první vlna uživatelů jeho služeb na výběr, zda je chce i nadále využívat bezplatně, respektive za ně platit svými daty, a sledovat tak i nadále cílenou reklamu, nebo bude za služby platit necelých 80 Kč měsíčně, avšak uvidí reklamu nepersonalizovanou (tedy náhodnou, která nebude odrážet jejich preference).

Seznam se netají tím, že se jedná o reakci na požadavek Evropské unie, která nově požaduje to, aby měli uživatelé na internetu na výběr, zda budou jejich data shromažďována a následně využívána právě pro cílení reklamy či nikoliv. Cílená reklama přitom v současnosti umožňuje provoz mnoha mediálních služeb zdarma, jelikož náklady na provoz pokryje právě prodej cílení reklamy inzerentům.

„Majorita výnosů Seznamu pochází z reklamy. A v případě, že máme od uživatele stabilní identitu spojenou s jeho souhlasem se zpracováním osobních údajů, můžeme na něj vydávat cílenou reklamu. Naprosto však respektujeme uživatele, kteří o tento typ cílené inzerce na našich službách nemají zájem a aktivně vyjadřují nesouhlas se zpracováním dat. Abychom však nadále mohli pokračovat v tom, co děláme, nabízíme variantu využívání našich služeb bez cílené reklamy za poplatek 79 korun měsíčně. “ komentoval pro Seznam Zprávy novinku ředitel divize Identity a uživatelského profilu Seznamu Jiří Udatný.

Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv nyní Seznam neplánuje spuštění měsíčního předplatného bez reklam, do budoucna je to v plánu: „Seznam bez reklam nabídneme uživatelům jako další – a také dražší – alternativu k poskytnutí souhlasu. Nicméně zachováme i stávající Seznam bez cílené reklamy, který cílí na jiný typ uživatelů. Ty, kteří mají primárně problém s poskytováním svých dat, nikoli s reklamou jako takovou,“ nechal se v témže vyjádření slyšet Udatný. Do budoucna tedy čekají Seznam poměrně zásadní novinky, které uživatelům, jenž po tom budou toužit, jeho fungování solidně promění.