Recenze Bang Olufsen A9: Ikonický design a dokonalý zvuk v jednom

Dánská společnost Bang Olufsen oslaví příští rok 100 let na trhu a i to je znamením toho, že je o její produkty stále zájem a to především díky jejich zajímavému a často netradičnímu designu spojenému se skvělým zvukem. Jedním z příkladů toho, jak vytvořit obrovský a přesto minimalistický reproduktor s úžasným zvukem, je Bang Olufsen A9, který mi dělá společnost.

Reproduktor letos oslaví již páté narozeniny a stal se doslova a do písmene ikonou značky a právě proto si zaslouží naší pozornost. Sám jej vlastním již několik let a proto recenzuji první generaci, která nabízí stejný zvuk jako poslední generace, ovšem může se lišit některými technickými detaily a proto právě u nich uvedu pro jistotu informace z nové, dnes již 5. generace Bang Olufsen A9.

Minimalistická, ale významná součást vašeho interiéru

To, první co vás uchvátí, je jeho design a zpracování. Reproduktor se v podstatě skládá ze tří částí, díky jejichž kombinacím si můžete vytvořit reproduktor zcela podle svých představ. Můžete si vybrat, jakou barvu mají mít dřevěné nožičky, jakou barvu má samotný reproduktor a zejména pak jeho okraj, který je vidět i z přední části a pak také látkový potah, jenž tvoří zcela nejzásadnější část reproduktorů. Existují dokonce i firmy, které vyrábí potahy s různým potiskem, aby se reproduktor stal dokonalou součástí vašeho interiéru.

Bang Olufsen A9 rozhodně není reproduktor do malých místností a to jak zvukem, tak rozměry. Přece jen se budete dívat na designový skvost vážící 15 kologramů a měřící 70 x 90 x 40 cm. Osobně jej mám u jedné ze stěn obývacího pokoje, jenž má 70 metrů čtverečních a přijde mi, že právě do podobných místností je určený. Pokud chcete ozvučit menší mísnost, například ložnici, která má okolo 20 metrů čtverečních, rozhodně bych se do A9 nepouštěl a raději zvolil například něco od Sonosu.

Zvuk Bang Olufsen A9 je všude a dokonale vás pohltí!

To první, co vás naprosto fascinuje v momentě, kdy si pustíte hudbu z A9, je, že vlastně úplně jedno, kde se nacházíte vůči reproduktoru. Reproduktor tak dokonale vyplní místnost zvukem, že je opravdu jedno, zda stojíte 5 nebo 25 metrů od něj a zda stojíte přímo před ním nebo v 90 stupňovém úhlu. Zvuk je zkrátka a jednoduše všude kolem vás a i když to nerad přiznávám, vůbec poprvé v životě dokáže nějaký reproduktor tak dokonale oklamat smysly, že vám je vlastně jedno, že se jedná o mono zvuk, protože hraje velmi podobně, jako kdybyste měli stereo. Respektive reproduktorů je uvnitř hned několik, ale místo, ze kterého vychází zvuk, je samozřejmě jen jedno, ovšem reproduktor to odkáže dokonale maskovat a stačí vám bohatě jeden.

Uvnitř reproduktoru jsou ukryty: 1 x 8″ woofer (400 wattů), 2 x 3” midrange (2×200 wattů), 2 x 1½” fullrange (2×200 wattů a 2 x ¾” tweeter (2x 150 wattů). Dohromady máte tedy k dispozici 1500 wattů. To, co dělá perfektní zvuk, je však aktivní kompenzace prostoru a adaptivní linearizace basů, což v praxi znamená, že reproduktor díky mikrofonům poslouchá odrazy zvuků, které posílá do místnosti a na základě toho, co se mu vrací, dokáže vylepšit zvuk tak, aby dokonale vyplnil celou místnost a nabídl co nejkvalitnější poslech.

I přesto, že se jedná o moderní reproduktor v plastovém těle, tak milujeme pouštět si večer při krbu starý jazz a právě v ten moment pochopíte, že Bang Olufsen A9 i přes moderní zpracování nabízí zvuk jako klasické dřevěné reprobedny. Skvěle vyniknou všechny nedokonalosti starých jazzových nahrávek a atmosféra v místnosti je velmi podobná tomu, jako byste seděli v baru v New Orleans.

Stejně tak dobře však vynikne moderní hudba a reproduktor u kvalitních nahrávek dokáže projevit perfektní vyvážení zvuku, kde neupředňosťnuje nic na sílu, ale naopak dává prostor vyniknout nahrávce tak, jak to zamýšlel samotný interpret. Je zkrátka jedno, jaký styl si pustíte, vždy vás dokáže zajmout, jak kvalitní reprodukce se dostane k vašim uším.

AirPlay, Bluetooth nebo kabel? žádný problém!

Bang Olufsen A9 nabízí hned několik možností připojení. Tím základním a pro mě v podstatě jediným používaným je AirPlay, tedy přes Wi-Fi. Zde je k dispozici Wi-fi 802.11 b/g/a/n/ac/ax a kromě AirPlay se můžete připojit také přes Spotify Connect, Chromecast, TIDAL Connect, B&O Radio,Deezer a QPlay 2.0.

Pokud z jakéhokoli důvodu zatoužíte po připojení přes Bluetooth, je vám k dispozici Bluetooth 5.3 s podporou AAC a SBC kodeků. Nechybí pak ani možnost připojení přes ethernet a k dispozici je také USB-C. Samozřejmostí je možnost vytvořit z dvojice Bang Olufsen A9 stereo pár a také je propojit v rámci multiroom.

Vše snadno nastavíte pomocí aplikace

Aplikace Bang Olufsen vám pomůže připojit váš reproduktor a nastavit mu co nejlepší možný zvuk. Můžete si zvolit umístění reproduktoru, díky kterému se zvuk přizpůsobí a také přizpůsobit ekvalizér. Bang Olufsen nenabízí klasický ekvalizér, ale místo toho si v podstatě pomocí funkce Beosonic nastavujete, jak chcete, aby reproduktor hrál.

Nechybí zde samozřejmě možnost spárování více reproduktorů v jeden celek, aktualizace firmware nebo například propojení reproduktoru s dalkovým ovladačem Bang Olufsen. V neposlední řadě pak můžete nastavit budíky, aby vás váš reproduktor vzbudil přehráním oblíbené skladby. Vše je velmi intuitivní, snadné a také v plně v češtině.

Kompletní balíček s neuvěřitelným zvukem!

Bang Olufsen A9 je zcela výjimečný reproduktor a to nejen svým designem, ale také zvukem. Musím sice souhlasit s tím, že pokud byste vzali 80 000Kč, za které se prodává, a nezáleželo vám na designu, ale pouze na zvuku, koupíte za tyto peníze o něco lepší zvuk, ovšem nedostanete kompletní balíček tak, jak vám jej servíruje Bang Olufsen. Můžete si koupit reproduktory, ovšem budete k ním potřebovat zesilovač, kabeláž a další věci.

V tomto případě si kupujete ikonu, která hraje naprosto neuvěřitelně a naplní jakoukoli místnost ve vašem domě zvukem, který vás poholtí a obklopí, ať už jste od reproduktoru 5 nebo 25 metrů. Jen při případné koupi nezapomínejte na fakt, že A9 je skutečně určený pro velké místnosti, kde dokáže plně vyniknout jeho potenciál. Já si jej nadmíru užívám a mohu jej všem pouze doporučit.

Bang Olufsen A9 si můžete zakoupit přímo zde.