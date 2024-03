Mac Studio, VisionOS 2.0, iOS 18, Apple AI aneb co očekávat od Applu na WWDC 2024

Chvíle, kdy Apple uspořádá konferenci WWDC 2024, na které představí aktualizace operačních systémů a případně také nový hardware, se blíží. Akce, jež se obvykle koná začátkem června, se postupně přesunula z převážně osobní roviny setkání do online prostoru, přičemž si primárně klade za cíl pomoci vývojářům zjistit, co se chystá a jak kódovat aplikace, aby maximálně využili výhod přicházejících nových technologií, ovšem zároveň je příležitostí se změnami a novinkami, seznámit také širokou veřejnost.

Již tradičně se technologický gigant soustředí především na verze operačních systémů, které se dostanou k rukám uživatelů na podzim spolu s uvedením nových modelů iPhonů. Lze však předpokládat, že stejně jako v dřívějších letech, se Apple pochlubí i některými svými hardwarovými inovacemi.

Nejen v souvislosti s významnými změnami v systému iOS, které se mají vypořádat s evropskou legislativou, si letošní WWDC rozhodně zaslouží pozornost a nejspíš toho tentokrát nebude mít Apple na srdci málo.

Kdy se konference WWDC 2024 uskuteční?

S každoroční periodicitou se WWDC koná již od roku 2007 bez jakýchkoli přestávek ve formátu fyzického i digitálního setkání v červnu. Společnost má tendenci ji pořádat v první polovině měsíce, z čehož tvoří výjimku rok 2020, kdy se tak stalo mezi 22. a 26. červnem. Většina z posledních 17 konferencí probíhala v rámci prvního celého týdne.

Na základě tohoto předpokladu se tak jako nejpravděpodobnější letos jeví termín 3. až 7. června. Očekává se, že datum společnost Apple sdělí v oznámení vývojářům někdy v březnu nebo začátkem dubna, což také napoví, v jakém formátu se bude konat. Před rokem 2020 se jednalo o osobní akci, na kterou se vydávaly vstupenky prostřednictvím loterijního systému.

Od roku 2020 ji pořádá Apple virtuálně a při sdělování změn spoléhá na streamované video a online zdroje. Když se před dvěma lety stal COVID-19 méně významným faktorem, začal zvát ke sledování keynote první den přímo v Apple Parku, což by mělo platit i pro letošní WWDC.

Software

Středobodem konference je samozřejmě software, hlavním tahákem akce tak bude především další várka operačních systémů Apple. Ty by se podle obvyklých zvyklostí měly jmenovat iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18 a watchOS 11. Zatímco o macOS víme, že tentokrát půjde o verzi 15, název navazující na Sonoma se dozvíme až na hlavní keynote.

Tentokrát se však výčet rozšíří ještě o VisionOS běžící na Apple Vision Pro, který je zatím ve verzi 1, a za svou poměrně krátkou existenci prošel řadou změn. Je tedy logické, že se i na něj a jeho pravděpodobného nástupce společnost v rámci WWDC zaměří.

Změny v oblasti umělé inteligence a přístupnosti

První zvěsti předkládaly domněnky, že vydání iOS 18 bude zaměřeno na umělou inteligenci více, než Apple původně předpokládal. To zřejmě zahrnovalo vytvoření interního chatbota s názvem „Apple GPT“ a testování generativní AI pro vnitřní nástroje péče o zákazníky.

Konkrétně u iOS 18 panuje přesvědčení, že cupertinská společnost plánuje AI poměrně široce začlenit do nejrůznějších služeb, například v podobě pomoci uživatelům při psaní v aplikaci Pages nebo při vytváření prezentací v Keynote. Tato práce přirozeně posílí schopnosti Siri, včetně způsobu, jakým plní úkoly a odpovídá na dotazy.

Vývojářům zase dokáže být nápomocná v prostředí Xcode, kde by mohla posloužit k předvídání a doplňování bloků kódu, čímž by zefektivnila jejich úsilí, včetně rutin spojených s testováním.

Elementy založené na hlubší integraci schopností umělé inteligence se pak s největší pravděpodobností propíší také do macOS, přinejmenším zakomponováním do iWork. Výzkumníci společnosti Apple dokonce vytvořili nástroje pro generování obrázků, a to jak ve statické, tak v animované formě.

V březnu se objevily zvěsti o příchozích funkcích přístupnosti v systémech iOS 18 a macOS 15, podle kterých bychom se mohli dočkat prvků typu hlasových zkratek, kdy je konkrétní zpřístupnění mapováno na mluvené pokyny. Ve hře je také zavedení kategorií pro Živou řeč a Osobní hlas, které uživatelům pomohou rychleji najít často používané fráze.

Vylepšené ovládání písma napříč operačními systémy zase umožní upravit velikost ve více aplikacích najednou, místo aby bylo nutné ji měnit jednotlivě.

Pokud jde o to, na jakých zařízeních by měl běžet iOS 18, jeden z úniků tvrdí, že bude totožný s iOS 17. Systém iPad OS, pak údajně nebude podporovat čip A10X Fusion nebo starší, čímž se zúží seznam iPadů, na kterých jej bude možné provozovat.

Fotogalerie #2 iPad AIr 5 (12) iPad AIr 5 (18) iPad AIr 5 (9) iPad Air 5 (17) iPad Air 5 (11) iPad Air 5 (9) Vstoupit do galerie

Pokud je to pravda, nejnovější iPadOS nainstalujeme do iPadů Pro vydaných v roce 2018 nebo později, iPadů Air a mini od roku 2019 a do základních modelů z roku 2020 po současnost.

Též zazněly spekulace, že se iOS 18 bude více podobat VisionOS, ovšem později se od tohoto názoru většina zpráv odkláněla. Inspirace ve vizuálním pojetí operačního systému náhlavní soupravy tedy není příliš pravděpodobná, přesto však můžeme očekávat ambiciózní a přesvědčivé změny.

Hardware – nové počítače Mac

Ačkoli, jak již bylo řečeno, je ústředním bodem konference převážně software, Apple tento prostor využívá také k významným hardwarovým oznámením, která však často mají spojitost s prací vývojářů. Obvykle se jedná o modernizace produktů, jako jsou Mac Studio a Mac Pro.

Objevily se informace, že aktualizovaný Mac Studio s M3 Ultra přijde v polovině roku 2024, což by do termínu konání WWDC zapadalo.

Spoléháme-li na předchozí iterace, bude M3 Ultra ve skutečnosti představovat spojení dvou čipů M3 Max, čímž poskytne uživatelům dvakrát více jednotlivých komponent. Zatímco však aktualizace Mac Studia je poměrně častým tématem, o Macu Pro se to říct nedá.

Již dříve zazněly domněnky, že Apple plánuje aktualizaci Mac Studia i Macu Pro ke konci roku 2024, čímž by mohly oba stroje vývojářskou konferenci zcela minout. Později se však zmínky zaměřují prakticky výhradně k Mac Studiu a nejvyšší model jablečného počítače zcela opomíjí.

Fotogalerie #3 mac studio a mac pro lsa wwdc 6 mac studio a mac pro lsa wwdc 4 mac studio a mac pro lsa wwdc 9 mac studio a mac pro lsa wwdc 3 mac studio a mac pro lsa wwdc 11 mac studio a mac pro lsa wwdc 13 mac studio a mac pro lsa wwdc 5 mac studio a mac pro lsa wwdc 7 Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, že aktualizace Macu Pro byla společností Apple považována za obrovský přešlap, má Apple jak důvod aktualizovat Mac Pro, aby si získal zpět uživatele, tak jej na nějakou dobu nechat stranou a intenzivněji se soustředit na Mac Studio.

V rámci WWDC se Apple věnuje také představení zcela nových kategorií produktů, které v roce 2023 tvořil headset Apple Vision Pro. V jeho rané fázi se zdá nepravděpodobné, že by byly na pořadu nějaké zásadní změny, ale diskuse na toto téma nejspíš vedena bude.