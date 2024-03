Apple zrušil vývoj revolučního displeje pro Apple Watch!

Po nedávném odpískání vývoje Apple Car zrušil Apple další důležitý projekt, kterým chtěl v budoucnu zamíchat kartami na trhu. Řeč je konkrétně o vývoji microLED displeje pro Apple Watch, jehož nasazení předpovídaly některé zdroje již na rok 2025 či 2026. Nic takového se však podle nových informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu neuskuteční.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že se o vývoj vlastního microLED displeje pro Apple Watch, ale i jiné budoucí produkty snažil již od roku 2016. Jen pro zajímavost, v té době ještě u všech produktů vyjma Apple Watch používal LCD panely, přičemž Apple Watch měly tehdy jakožto jediné OLED displej. V posledních měsících jsme však hned několikrát slyšeli, že vývoj microLED panelů nejde tak úplně podle plánu, přičemž ve hře je dokonce jejich odpískání. A právě to Gurman před pár desítkami minut potvrdil s tím, že kvůli složitosti vývoje a následné výroby nemá smysl v projektu pokračovat.

Zejména výroba microLED displejů vyžadovala podle informací od jeho zdrojů extrémně pokročilou technologii, která zkrátka v současnosti není zrealizovatelná za cenu, která by dávala smysl. Investice do microLED displejů jako takových jsou sice podle Gurmana i nadále v plánu, nebude se však jednat pro nejbližší roky o prioritu, kterou by rád Apple dostal na své produkty. Veškeré práce na nich tedy budou značně utlumeny, což má vést k poměrně zásadní restrukturalizaci zaměstnaneckých týmů. Pozice spojené právě s vývojem microLED displejů totiž budou ve velkém rušeny, přičemž zaměstnanci z nich budou buď převeleni na jiné projekty, nebo Apple opustí.

A v čem že měly být microLED displeje oproti v současnosti využívaným OLED panelům lepší? V podstatě ve všem. Prototypy, které měl mít Apple k dispozici, měly mít oproti OLED displejům výrazně nižší spotřebu, vyšší jas, celkově živější podání barev, prakticky dokonalou černou (srovnatelnou s OLED), menší tloušťku a snad už nich měly jít nasadit i užší rámečky. Zobrazovaný obsah na nich měl navíc podle uniklých informací vypadat spíš jako kdyby byl „nakreslený“ na povrchu krycího skla, než že by byl „vnořen“ do skla, jak je tomu nyní.

Jak již bylo řečeno výše, jedná se již o druhý projekt, který Apple v krátké době odpískal. V posledních letech se toho však Applu nepovedlo vícero, přičemž zřejmě největším prohřeškem v jeho novodobé historii je představení a následné zrušení bezdrátové nabíječky AirPower. Zrušit měl ale například i vývoj hranatých Apple Watch a to jen krátce před jejich uvedením, přičemž velké problémy má mít i s vývojem vlastního 5G modemu, nad kterým taktéž už svým způsobem krouží supi. Doufejme tedy, že nynější odpískání microLED displeje u Apple Watch je poslední stopkou, kterou Apple některému ze svých důležitých projektů vystavil.