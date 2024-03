Nejen iPhony 16! Apple nasadí užší rámečky i u nových iPadů Pro

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple u letošní generace iPhonů počítá s poměrně radikálním zúžením rámečků kolem displeje, díky čemuž tak budou telefony vypadat ještě lépe. Nejsou to však jen iPhony, které se letos dočkají podobného upgradu. Leaker Instant Digital totiž před pár hodinami přišel s tím, že se bude solidně zúžovat i u nových iPadů Pro, jejichž příchod se očekává v následujících dnech či týdnech.

Leaker tvrdí konkrétně to, že oproti aktuální generaci by měla šířka rámečků kolem displeje iPadů Pro „spadnout“ zhruba o 10 až 15 %. Tohoto upgradu by tedy neměl být problém si všimnout i pouhým okem, jelikož se jedná o relativně zásadní „odtučňovací kúru“. Není se přitom příliš čemu divit. Poslední redukce rámečků u iPadů Pro totiž proběhla v roce 2018, kdy je Apple redesignoval do víceméně současné podoby, přičemž od té doby žádný takový upgrade neproběhl. Je tedy na čase, aby se v letošním roce Apple v tomto směru polepšil a rámečky přepracoval. Přeci jen, trendem současnosti jsou rámečky tenké či v ideálním případě prakticky neviditelné.

Proti ztenčování rámečků se však už nyní někteří majitelé iPadů Pro ozývají s tím, že se kvůli tomu budou zařízení hůře držet. Už současné rozměry rámečků totiž prý leckdy způsobují, že tablet špatně reaguje na dotyk, jelikož jej uživatel omylem chytí tak, že jej nedrží jen za nedotykový rámeček, ale i za dotykovou plochu. Je proto otázkou, jak budou na tento upgrade reagovat. Tedy, pokud skutečně dorazí. Přeci jen, ze strany Applu není zatím potvrzeno zhola nic.