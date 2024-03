Apple pomohl vytvořit nový standard. Takto již brzy poznáte v obchodech maximálně zabezpečené Smart Home produkty

S označením nebo chcete-li štítkem MFi (Made For iPhone) jste se při nákupu příslušenství pro iPhone již zcela určitě setkali. Jedná se o označení, které deklaruje, že dané příslušenství je bezpečné a nehrozí žádné eskapády a jiné technické potíže, jelikož je dané příslušenství certifikované Applem. A jelikož se tato metoda ověřování spolehlivosti produktů evidentně ukázala jako správná, nově budeme v souvislosti s bezpečností produktů vídávat štítek (PSV) Product Security Verified, Ten by se měl co nevidět začít objevovat u produktů pro chytrou domácností.

Jakmile tento štítek na produktu naleznete, bude zřejmé, že daný produkt pro chytrou domácnost splňuje veškeré průmyslové standardy ve formě bezpečnostní ochrany proti hackerům a jinému narušení bezpečnosti vašich dat. Jde o nejnovější iniciativu průmyslové aliance CSA (The Connectivity Standards Alliance), která stojí například i za standardem Matter. Do zmíněné aliance CSA patří i Apple, který bude novinku zcela určitě různými způsoby propagovat. Sdružení Connectivity Standards Alliance bylo poprvé vytvořeno v roce 2019, aby vyvinulo standard, který by umožnil bezproblémovou spolupráci inteligentních domácích sad různých společností. Dříve toto uskupení neslo název CHIP Alliance. Nicméně došlo ke změně názvu a spolu s ním k pojmenování standardu na název Matter. Tento standard v podstatě funguje jako HomeKit. Zajišťuje, že různá zařízení spolupracují a lze je ovládat pomocí jediné aplikace. Jako například aplikace Domácnost v případě jablečných zařízení. Super je však to, že Matter je velmi zjednodušeně řečeno multiplatformní standard a tedy výrobcům stačí své smart home produkty vybavit podporou Matter, čímž mu zajistí podporu v Apple Domácnosti, u Amazon Alexy či Google Asistenta.

Výrobcům bude sice chvíli trvat, než získají certifikaci, nicméně se očekává, že první chytré domácí zařízení s označením PSV bude v prodeji do konce roku. Pokud jste tedy i vy fanoušky produktů pro chytrou domácnost, jejich nakupování bude v budoucnu opět jednodušší – tedy minimálně v případě, že vám jde o maximální míru zabezpečení, což je třeba u chytrých zámků logický požadavek.