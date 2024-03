2 věci, které mě štvou na Vision Pro po 14 dnech používání

Je to již 14 dní, co jsem si pořídil Vision Pro a od té doby je intenzivně testuji nejen já, ale také kamarádi a rodina. Všichni jsme se shodli na tom, že největší problém Vision Pro je absence jakékoli interakce s okolím. O tom, co brýle umí a neumí se dozvíte v náší recenzi, kterou vydáme již v následujících dnech, ovšem je zde jedna věc, která si zaslouží samostatný text a tou je absence propojení s vnějším světem.

Problém Vision Pro je v tom, že pokud je používáte v AR režimu, kdy vidíte okolní svět, brýle nedokáží sami od sebe rozpoznat jednotlivé objekty a propojit se s nimi alespoň na nějaké základní bázi. Pokud se podíváte na iPhone, neuvidíte nic. Nezjistíte stav baterie nebo například počet nepřijatých hovorů, ale uvidíte jen telefon tak, jako bez brýlí. Problém je, že kromě virtuální plochy Macu není s Vision Pro propojen iPhone, iPad, Apple Watch ani Apple TV a v podstatě ani ten Mac, protože virtuální plochy jsou zcela něco jiného než nějaké propojení s brýlemi.

Fotogalerie Vision Pro letem světem applem Apple Vision Pro Vision pro LsA Vision Pro vision pro apple bryle vision pro Vstoupit do galerie

Kromě možnosti podívat se na telefon nebo nějaká další zařízení od Applu chybí i jakékoli propojení například s přírodou. Bylo by super, kdybych otevřel okno a brýle mi řekly, kolik je venku stupňů. Samozřejmě, jen podle aplikace počasí, ale i tak by to bylo perfektní. Kdybych je vzal ven a podíval se na nejbližší kopec a zjistil jeho nadmořskou výšku, název a nějaké ty informace o něm.

Vision Pro dokonce neumí nativně ani to, že se podíváte na anglicky psaný text a ten se vám automaticky přeloží. Vision zkrátka vsází neustále na aplikace a nutí vás na vše mít zvlášť aplikaci a tu otravně spouštět. Pevně věřím, že tento problém Apple časem odstraní a brýle budou schopny interagovat s okolním světem, alespoň co se výše uvedených základních věcí týká, samy od sebe, což bohužel dnes neumí.

Fotogalerie #2 vision pro screenshoty 1 vision pro screenshoty 4 vision pro screenshoty 5 vision pro screenshoty 6 vision pro screenshoty 2 vision pro screenshoty 3 Vstoupit do galerie

Další věc je ta, že vás brýle tak nějak izolují od ostatních uživatelů a nyní nemám na mysli tím, že je máte na hlavě. Mám na mysli tím, že vlastně nemáte možnost se podívat na tvorbu ostatních lidí a například imerzivní videa, která jsou naprosto neskutečná a slovy se nedají ani popsat, tak nemáte kde sledovat. Musí vám je poslat někdo, kdo je natočil na Vision Pro a je to váš kamarád a pošle vám je přes iMessage. Bohužel chybí možnost natočit video a dát jej na YouTube v imerzivním formátu tak, aby se kdokoli na světě mohl na dané video podívat, stjeně jako to nyní děláme s klasickými videi na YouTube.

Je mi jasné, že brýle se prodávají měsíc a půl a řady věcí se teprve dočkáme, ovšem dívám se na to z pohledu uživatele, který je používá dnes a tyto věci mu zkrátka chybí.