Jak vytvořit individuální obrazovku pro kontakty na iPhonu? Pokud máte iPhone s operačním systémem iOS 17 nebo novějším, můžete si jak pro vás, tak i pro osoby ve vašich kontaktech relativně snadno a rychle vytvořit takzvanou pohlednici kontaktu. Jak na to a co to vlastně je pohlednice kontaktu?

Pohlednice kontaktu je vlastně obrazovka, která se na iPhonu s iOS 17 nebo novějším zobrazí ve chvíli, kdy dotyčná osoba volá. Pohlednice kontaktu v iOS 17 je skvělý způsob, jak se odlišit a dát vašim kontaktům vědět, že vám na nich záleží. Místo nudné obrazovky si můžete vybrat z široké nabídky šablon a motivů, nebo si navrhnout vlastní originální pohlednici.

Jak vytvořit pohlednici kontaktu na iPhonu

Pokud chcete vytvořit pohlednici kontaktu na iPhonu, postupujte podle následujícího návodu.

Na iPhonu spusťte Kontakty .

. Pokud chcete vytvořit pohlednici kontaktu pro sebe, klepněte na Moje vizitka . Pokud pro někoho jiného, klepněte na jeho jméno.

. Pokud pro někoho jiného, klepněte na jeho jméno. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na Upravit .

. Pod profilovou fotkou klepněte na Přidat fotku (pokud si dotyčný vytvořil vlastní pohlednici kontaktu, namísto Přidat fotku se vám zobrazí tlačítko Upravit ).

(pokud si dotyčný vytvořil vlastní pohlednici kontaktu, namísto Přidat fotku se vám zobrazí tlačítko ). Ve spodní části displeje vyberte fotku, Memoji nebo Monogram.

Upravte jednotlivé náležitosti pohlednice kontaktu.

Jakmile budete s úpravami spokojeni, klepněte na Hotovo v pravém horním rohu. Prohlédněte si ještě jednou finální náhled pohlednice, a pokud vám vyhovuje, klepněte na Pokračovat. Vše ve finále uložíte klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu.