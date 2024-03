Jak ovládnout Spotlight na iPhonu na maximum

Přímo ze Spotlightu teď můžete v iOS 17 a novějších verzích dokonce volat, posílat zprávy, zahájit hovor přes FaceTime nebo přidat kontakt. Pokud vyhledáte kontakt, zobrazí se v horní liště zástupce jeho karty kontaktu s tlačítky pro zahájení videohovoru, napsání zprávy nebo zahájení hlasového hovorou. Pokud místo toho zadáte telefonní číslo do aplikace Spotlight, zobrazí se možnost přidání čísla do Kontaktů nebo jeho přidání ke stávajícímu kontaktu.

Vytváření událostí

Mezi další výhody, které Spotlight v novějších verzích iOS přináší, patří přímé vytváření událostí v kalendáři. Nyní můžete do aplikace Spotlight zadat například „Schůzka v 18:00“ a na obrazovce se zobrazí zástupce pro přidání události do kalendáře. Funguje to pro data i časy. I když pouze zadáte datum nebo čas, zobrazí se zástupce pro přidání události do kalendáře, což vám umožní rychle uspořádat svůj rozvrh.