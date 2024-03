iOS 17.4.1 je za dveřmi! Dorazí možná už dnes

Přestože poslední veřejnou verzi operačního systému iOS vydal Apple teprve předminulý týden ve středu, interně již intenzivně pracuje na jejím nástupci, kterého by rád dle všeho vydal co možná nejdříve. Řeč je konkrétně o iOS 17.4.1, který na iPhonech dle očekávání nahradí iOS 17.4 coby update opravující chyby, které právě aktualizace vydaná minulé úterý na iPhony přinesla. Poté, co začaly v předešlých dnech webové analytické nástroje zahraničních portálů začínají zaznamenávat čím dál tím více návštěv právě z tohoto systému, potvrdil přípravy jeho brzkého vydání i zdroj portálu MacRumors.. Je tedy jasné, že jeho testování se mezi zaměstnanci Applu pozvolna rozšiřuje.

Na přípravy iOS 17.4.1 upozornil jako první portál MacRumors, který viděl již minulý týden strmý nárůst návštěv z tohoto operačního systému. Před pár hodinami jej pak měl jeho spolehlivý zdroj informovat o tom, že vydání je naplánováno na nejbližší hodiny či dny, přičemž update má nést označení buildu 21E235.

Co přesně aktualizace na iPhonech opraví sice můžeme v současnosti jen hádat, na sociálních sítích se však objevují například stížnosti na mizernou výdrž baterie, se kterou se začali někteří uživatelé po přechodu na nejnovější iOS potýkat. Vyloučit též nelze opravy nejrůznějších bezpečnostních chyb, které mají potenciál ohrozit bezpečnost uživatelů. Právě z toho důvodu proto Apple otestuje systém jen interně, aby jej následně mohl co nejdříve vypustit na veřejnost. Stát se tak může klidně již dnes, popřípadě v nejbližších dnech.