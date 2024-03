Apple představí na podzim hned dvoje nové AirPods!

Pokud právě přemýšlíte nad nákupem nových AirPods a příliš vás netlačí čas, máme pro vás drobnou radu – pokud to jde, nákup odložte. Na letošní podzim se totiž má Apple chystat představit hned dvoje nové AirPods, které by měly stát skutečně za to. Tento plán před pár hodinami potvrdil i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého se již dokonce začíná pozvolna rozjíždět jejich výroba. Apple má totiž novým AirPods velmi věřit a tak se jimi chce ve skladech co nejlépe předzásobit.

Gurmanovy zdroje potvrdily ve výsledku víceméně vše, co se o nových AirPods pro letošní rok šuškalo již dříve. I ty tedy tvrdí, že se má jednat v obou případech o AirPods 4. generace, u kterých se počítá s novým designem či vylepšením zvuku. Zatímco však jeden model má nabízet i pokročilé funkce ve formě ANC či režimu propustnosti, druhý nikoliv a proto se má prodávat i levněji. Cenu novinky můžeme sice zatím jen hádat, jelikož mají však AirPods 4 v nabídce Applu nahradit AirPods 2 a 3, dá se očekávat, že budou cenově ukotveny někde mezi nimi.

Co se týče termínu představení, Gurmanovy zdroje hovoří o podzimu, konkrétně pak o září či říjnu. Podstatně pravděpodobnější se nicméně zdá září, kdy by je Apple mohl představit spolu s novými iPhony 16 a 16 Pro coby příslušenství k nim. Ostatně, přesně tohle udělal i loni na podzim s revidovanými AirPods Pro 2 s USB-C nabíjecím pouzdrem. Snad tedy budou stát obě modelové verze za to.