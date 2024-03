První nabíjecí pouzdro pro AirPods s dotykovým displejem je tu!

Sluchátka AirPods se těší ve světě v posledních letech nebývalé popularitě, ze které netěží jen Apple, ale i spousta převážně asijských výrobců, kteří je ve velkém kopírují. A co víc, nyní zašli dokonce tak daleko, že začali nabíjecí pouzdra k AirPods upravovat podle patentů Applu tak, aby byla pro uživatele ještě atraktivnější.

Není tomu tak dávno, co se fanouškovským světem Applu prohnaly zprávy o tom, že Apple dost možná pracuje na nové generaci sluchátek AirPods, která bude vybavena speciálním nabíjecím pouzdrem s dotykovou obrazovkou. Přes tu by pak šly spárované AirPods jednoduše ovládat, nastavovat a tak podobně. Zkrátka a dobře, toto řešení by do jisté míry zastoupilo iPhone, přes který se nyní tato nastavení provádí. A právě tato myšlenka oslovila asijské výrobce příslušenství natolik, že začali tato pouzdra vyrábět na vlastní pěst.

Airport with OLED display pic.twitter.com/tehsjwj9iF — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) March 13, 2024

Na internetu začaly v poslední době kolovat zajímavé fotky a videa, která zachycují pouzdra vybavené OLED displeji nabízejícími možnost například nastavit si u spárovaných AirPods režim regulace hluku (tedy ANC či režim propustnosti) dále pak spravovat Najít, nastavit předvolený ekvalizér a tak podobně. Nechybí samozřejmě ani informace o stavu baterie, aktuální čas a datum a další detaily. Zkrátka a dobře, zdatný sekundant iPhonu. Zda se někdy v budoucnu dočkáme realizace podobného řešení ze strany Applu či jedinými výrobci podobných pouzder zůstanou ti z nynějška ukáže však až čas. Dá se ale říci, že by pouzdru od AirPods displej rozhodně slušel.