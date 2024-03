Wonka, Interstellar a další zajímavé novinky na HBO Max

Tento akční sci-fi film o zloději, který dokáže vstupovat lidem do jejich snů, vás dostane. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) nekrade věci, ale nápady. A ve světě, kde každý špehuje každého, je právě on tou nejmocnější zbraní.

Držitelka dvou Oscarů, Meryl Streep, tentokrát ztvárnila bývalou předsedkyni vlády Velké Británie, Margaret Thatcher. Jakou cenu zaplatila za to, že byla nejmocnější ženou království?

Philomena v 50. letech v Irsku jako náctiletá otěhotněla a byla poslána do kláštera pro „padlé ženy“. Dítě jí bylo násilím odebráno jeptiškami a posláno k adopci do Ameriky. Philomena strávila 50 let jeho marným hledáním.