iPady v roce 2024: Co můžeme očekávat již brzy a co by mohlo následovat později?

Příznivci jablečného tabletu se od konce roku 2022 žádného nového iPadu nedočkali, to by se ale brzy mohlo změnit. Očekává se, že řada Pro dostane do vínku nové OLED displeje, zatímco modely Air by mohly narůst do rozměrů 12,9″ úhlopříčky.

Znamená to, že váš vysněný iPad je téměř tady? No, poslední zprávy to naznačují, pročež otázkou je jen jak brzo k tomu dojde. Podle všeho se však další vlna iPadů pravděpodobně dotkne nejprve nejdražších strojů a základní iPad a iPad Mini budou nejspíš následovat o něco později.

Je nesporné, že se tablety z cupertinské dílny stále více přibližují Macům, což potvrzuje i skutečnost, že iPad Pro a Air nyní sdílejí stejné procesory jako počítače Apple. Dokonce i profesionální aplikace pro střih videa a práci se zvukem – Final Cut Pro a Logic Pro jsou pro ně nyní dostupné. Představy o konečném prolnutí obou platforem, kdy se iPad stane dotykovým MacBookem, jsou sice prozatím pouhou teorií, ovšem to neznamená, že by lidé o takovém produktu stále nesnili, Apple ho prostě jen zatím nevyrobil.

Vývoj iPadu zrovna mílovými kroky nepostupuje a většinou přináší více než zásadní změny postupná dílčí vylepšení, ovšem s každým rokem, aniž by na něm někdy skutečně běžel macOS, se mu trochu více podobá, přičemž lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat.

Bez ohledu na míru blízkosti obou operačních systémů, hledáte-li všestranný tablet, který je schopen plnit funkci přenosného počítače, představuje iPad v tomto směru již nyní skvělé řešení. Apple možná oproti dřívějším verzím zásadně nepřekvapí, ale některé užitečné (a z pohledu mnoha uživatelů opožděné) inovace by na pořadu dne být měly. Zde je to, co se jeví jako reálné, i co by mohlo následovat později, zejména u nižších modelů.

iPad Pro: OLED, nové fotoaparáty, nová tužka… vyšší cena?

Apple nikdy ve svých iPadech OLED neměl a všechny aktuálně dostupné informace hovoří pro to, že je příští modely Pro dostanou. Bude však tento upgrade k dispozici pouze u těch s větší úhlopříčkou? To prozatím jasné není. Předchozí iPady Pro M2 Apple opatřil vylepšenou technologií mini-LED, která poskytla kvalitnější podání úrovně černé i větší kontrast, pouze u 12,9″ varianty. Vybavení OLED displeji u obou verzí by každopádně znamenalo ještě lepší barevný a dynamický rozsah, což by zákazníci jistě uvítali.

Apple má s OLED u svých tabletů zpoždění, řada Galaxy společnosti Samsung má displeje tohoto typu již několik let. Za logického kandidáta na OLED lze považovat zejména větší prémiový model zaměřený na poskytování co nejlepšího zobrazování.

Přirozeným krokem je, že by se srdcem nových iPadů Pro měl stát M3 místo M2, podobně jako v případě nedávno představených MacBooků Air. Výkon nejnovějšího čipu sice není oproti předchůdci nijak závratný, ale rozhodně by znamenal přínos, pokud jde o grafiku i výpočetní kapacitu rezervovanou pro strojové učení a využití umělé inteligence v zařízení.

Další změna, u které již bylo na čase, je téměř jistá – pořádná přední kamera orientovaná na šířku. V současnosti je iPad 10. generace jediný, který ji má na přední straně pro videohovory „správně“ umístěnu podél delší hrany, jako u notebooku. S připojenou klávesnicí to znamená, že se ve FaceTime nebo při hovoru přes Zoom není třeba koncentrovat na pohled mimo střed. Nový iPad Pro by měl tento upgrade konečně zdědit.

Dočkáme se také Apple Pencil 3 a nového Magic Keyboardu? S ohledem na stáří verze 2, která debutovala už v roce 2018, je možné, že Apple přijde s menší variantou, která by případně umožnila její zacvaknutí na bok iPadu místo na horní stranu a nabíjení. Co se týče pro mnohé ne zcela šťastně navrženého a rozhodně ne zrovna levného pouzdra Magic Keyboard, Apple možná bude potřebovat nové, aby tak korespondovalo s tenčím designem nového iPadu Pro, což opět vytváří prostor pro zlepšení.

Tyto kroky by však mohly mít za následek zvýšení ceny. Zaznívají domněnky, že modely s OLED budou výrazně dražší. To by samo o sobě mohlo stačit k tomu, aby většina současných uživatelů iPadů zůstala u toho, který už mají, nebo se zaměřila na nižší cenovou hladinu.

Konečně větší iPad Air

S iPady Air Apple v poslední době uplatňuje strategii, kdy do nich v podstatě integruje technologie z vyšší řady Pro poslední generace, respektive ji s mírně upraveným designem zlevní. S největší pravděpodobností tedy můžete počítat s tím, že tomu ani tentokrát nebude jinak a nové „Airy“ se posunou k M2, přičemž změnou nejspíš projde také orientace přední fotografické výbavy. Největší očekávanou novinkou je rozšíření nabídky o 12,9″ model podobný iPadu Pro z roku 2022, který představuje větší a cenově dostupnější alternativu než téměř jistě citelně dražší iPad Pro s OLED. Je dost dobře možné, že se bude moci pochlubit i mini-LED displejem, kterým se vyznačoval jeho předobraz.

Očekává se, že Apple oznámí nové iPady Pro i iPady Air současně letos na jaře. Ve hře je dokonce některý z březnových termínů. Pokud jste tedy uvažovali o nákupu, stojí za to ještě chvíli vydržet.

Co by mohl přinést dostupnější iPad 11. generace a iPad mini?

Dostupnější iPady Apple obvykle uvádí na podzim a prozatím není mnoho indicií, které by u iPadu 11. generace a iPadu Mini ukazovaly na odlišný přístup cupertinského giganta. Poslední iPad (10. generace) sice ve srovnání s předchůdcem o něco podražil, ale zároveň přišel s modernějším designem, USB-C a mnohem lepší přední kamerou orientovanou na šířku pro videohovory. Poslední iPad Mini byl USB-C vybaven také a podporoval Apple Pencil 2, a to už v roce 2021.

Rozhodně by vůbec nebylo špatné, kdyby se základní model iPadu dokázal proměnit v něco podobného domácímu centru a usnadnil rodinné videochaty, podobně jako je tomu v případě dokovací stanice Pixel Tablet od Googlu. Samozřejmě by většina uživatelů dozajista přivítala lepší procesor společně s integrací podpory Apple Pencil 2 namísto podivného levnějšího řešení s nutností nabíjení přes USB-C, se kterým Apple přišel loni.

Nejmenší z iPadů je skvělý už teď, ale na svou velikost vyvolával v mnoha lidech dojem, že jeho cenovka se pohybuje příliš vysoko. Jedním z možných vylepšení, které by si mini určitě zasloužil, je menší a přenosnější Apple Pencil a jistě by mu slušelo též osvěžené umístění přední kamery, i když pro malé zařízení není zdaleka tak nutné, neboť se častěji drží jako kniha než na šířku v režimu klávesnice podobném notebooku.

Další přirozená otázka zní: Přidá Apple do zmíněných modelů procesory M1, čímž se všechny jablečné tablety stanou součástí této rodiny čipů, nebo bude i nadále používat ty řady A z iPhonů? To je v tuto chvíli těžké odhadnout, ovšem uživatelé, pro něž jsou schopnosti levnějších modelů dostačující, vnímají jako jeden z klíčových aspektů cenu, na což by přechod k M1 mohl mít vliv. Prozatím toho příliš nenasvědčuje, že by se nové, méně nákladné iPady objevily už na jaře, takže pokud můžete, buďte trpěliví a vyčkejte do podzimu.