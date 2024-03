Recenze Belkin Soundform BoltTrue: Příjemná sluchátka pro nenáročné

Bezdrátová sluchátka nemusí být drahá. Pokud nejste náročným uživatelem, lze toto příslušenství sehnat již za pár stovek. Musíte se ale smířit s několika ústupky, což je poměrně jasné. Za pár set korun pochopitelně nelze čekat zázraky, ovšem i sluchátka v této cenové kategorii dokáží splnit svůj účel, a to na jedničku. Pokud tedy hledáte základní sluchátka se slušnou výdrží baterie, jste na správné adrese. Belkin Soundform BoltTrue výše uvedené splňují. Pojďme se na ně podívat.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve k samotnému balení, které vám dorazí v líbivém zeleném provedení. Vyčtete z něj několik technických specifikací, na něž se ale podíváme za moment. V balení kromě sluchátek naleznete rovněž nabíjecí USB-C kabel a manuál. Velkým překvapením pro mě bylo, že jsem nalezl i náhradní špunty, což v této cenové kategorii rozhodně není pravidlem. Náhradní špunty různých velikostí vždy potěší, jelikož se může stát, že ty dodané vám z nějakého důvodu prostě v uchu nesedí.

Nyní tedy ke slíbeným technickým specifikacím. Belkin Soundform BoltTrue jsou bezdrátová sluchátka podporující technologii Bluetooth 5.2. Dle výrobce to stačí na bezproblémové přehrávání audia na vzdálenost 10 metrů. Ovšem pokud budete na otevřeném prostranství, dostanete se na daleko větší vzdálenosti. V interiéru (přes stěny) platí zhruba těch zmíněných 10 metrů. Dále zde naleznete 6mm dynamické měniče, mikrofon a pokud rádi sportujete, potěší odolnost proti vodě IPX4. Pot tedy sluchátkům nevadí, což můžu potvrdit, neboť jsem je otestoval při běhu. Příjemná je i výdrž baterie. Belkin Soundform BoltTrue na jedno nabití zvládnou zhruba 9 hodin přehrávání hudby. V krabičce si pak nesete dalších 19 hodin, což je opět vzhledem k cenovce více než příjemné.

Design a párování

Právě design je zřejmě jedním z ústupků za nízkou cenu. Nenadchne, ale ani neurazí. Jde zkrátka a dobře o něco, co jste viděli v minulosti již několikrát. Hlavním materiálem je pochopitelně plast. Jelikož jsem měl černou variantu, tak krabička vám dorazí kompletně v černé barvě (stejně jako sluchátka). Na přední straně jsou k vidění LED diody indikující stav baterie, na zadní pak naleznete USB-C konektor pro nabíjení. Moc se mi nezamlouvalo víko, které se velmi snadno otevře a působí poměrně dost levně. Na druhou stranu magnety pro sluchátka poměrně ujdou. Samotná sluchátka jsou typické špunty s dotykovými plochami, kterými budete pauzovat hudbu, přeskakovat skladby či zamítat/přijímat hovory. Co se párování týče, jedná se o vskutku jednoduchý proces. Jelikož Belkin Soundform BoltTrue nemají žádnou aplikaci, postačí je vydělat z krabičky a na pár sekund stisknou ony dotykové plochy. Jakmile začnou diody na sluchátkách blikat, je zřejmé, že jsou v párovacím režimu. Poté zamiřte do BT menu a jednoduše je spárujte.

Vlastní používání

Nejdůležitějším u sluchátek je přirozeně zvukový projev. Znovu připomínám, že je třeba pamatovat na cenovku. Při ceně okolo šesti stovek vám musí být jasné, že o nezapomenutelný hudební zážitek rozhodně nepůjde. Na druhou stranu je zvuk skutečným překvapením. Zvuk je čistý a tu a tam si užijete i slušné basy. Na běžný poslech a podcasty jsou tedy sluchátka naprosto dostačující. Vzhledem ke slušné výdrži a špuntové konstrukci (pecková mi nevyhovují) jsem je začal používat jako sluchátka výlučně pro běhání. Oceňuji certifikaci IPX4 a především to, jak drží v uchu. Vytknout v podstatě mohu jen horší zpracování krabičky. Ovšem jelikož je používám pouze pro sport, tak krabičku s sebou nenosím. Jako úložný a dobíjecí dock je neustále doma. Za zmínku stojí i mikrofon. Se sluchátky lze volat a pokud půjdete po klidnější ulici a v bezvětří, nebudete mít problém. Při chůzi na rušnější ulici si protistrana již všímala šumu a musel jsem hovořit o něco hlasitěji.

Resumé

Belkin Soundform BoltTrue jsou základní bezdrátová sluchátka se slušnou výdrži baterie a, s ohledem na cenovku, nadprůměrným zvukovým projevem. Jejich cena je 600 korun.

