Nejen iPady Pro! OLED displeje se dočká i iPad Air

OLED displeje se po letech čekání rozšíří z iPhonů a Apple Watch i na iPady. Prvními vlaštovkami bude letošní generace iPadů Pro, která však v tomto směru rozhodně nebude generací poslední. S OLED displejem se totiž počítá i u dalšího oblíbeného iPadu, konkrétně pak modelu Air. Nebude to sice hned, i tak ale je na co se těšit.

S informacemi o plánech Applu nasadit u iPadů Air OLED displej přišel před pár hodinami asijský portál The Elec, který své tvrzení opírá o zjištění analytické společnosti Omdia. Její zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple ve svém harmonogramu nastaveno, aby iPad Air dostal OLED do roku 2028, přičemž pokud se zadaří, OLED displej by na tento tablet dorazil ještě dříve. Určitý háček sice může být v tom, že chce Apple na iPady Air použít o něco horší OLEDy z hlediska energetické náročnosti, kdy jejich spotřeba bude vyšší než ta u iPadů Pro, nicméně pravděpodobně se nebude jednat o žádný markantní rozdíl.

Vzhledem k tomu, že je příchod prvních iPadů Air s OLED displeji stále relativně dost vzdálen, není absolutně jasné, jaké další vychytávky tato modelová řada dostane, popřípadě jak se použití OLED displeje podepíše na její ceně. Dá se ale předpokládat, že vzhledem k tomu, že se s uvedením tohoto modelu počítá až za pár let, výrobní ceny OLED displejů do té doby ještě klesnou a tedy cena zařízení nebude nakonec muset jakkoliv více růst. Vše ale ve výsledku ukáže až čas.